〈房產〉台中七期最美頂級住宅 大陸建設「丽格」榮獲2021國際建築獎

由芝加哥雅典娜建築與設計博物館與歐洲建築藝術設計與城市研究中心共同設立的國際建築獎（The International Architecture Awards），日前揭曉得獎名單；大陸建設委託義大利國寶建築團隊 ACPV 設計的台中七期「丽格」住宅案，從角逐激烈的眾多世界級作品中脫穎而出，讓台灣的頂尖建築站上世界舞台，點亮台灣之光，這也是台灣今年唯一一件獲獎的作品。

今年度共有 800 多件參賽作品，來自世界 46 個國家 / 地區；由知名建築師、設計師和評論家組成的 2021 年 “超級” 獎項評審團選出 130 多個獲獎項目，台灣名列其中，而唯一一件得獎作品就是義大利國寶建築師 Antonio Citterio 帶領的國際團隊 ACPV 設計的大陸建設「丽格」。

大陸建設「丽格」得獎理由是結合精緻生活與其永續發展性，強調非典型奢華，促進與周圍城市環境和諧關係，也與促進人際互動的關係。

「丽格」座落在快速發展的台中七期，以夏綠地公園與百貨商店、市政建築和國家歌劇院建立動態關係。在城市的商業中心創造了一個全新的高層住宅，也同步激活了街區。在建築美學上更以層層堆疊的岩層意象及蜂巢琥珀格窗的穿透性結構攫獲了評審團的目光。

大陸建設堅持品質與力求與世界建築同步，歷年來打造出百分之百大師原創，已深獲國際設計界的認同與信賴，「丽格」榮獲國際獎項，不僅為台灣打開世界的視野，也讓世界看見台灣，寫下的是台灣建築界劃時代的驕傲。

The International Architecture Awards 是自 2004 年以來，芝加哥雅典娜建築與設計博物館與歐洲建築藝術設計與城市研究中心和大都會藝術出版社一起組織這項國際建築獎，以此表彰全球最優秀的建築師、景觀設計師和城市規劃師設計和或建造的建築、景觀建築和規劃項目，成為引領當前建築設計美學方向的重要概覽。