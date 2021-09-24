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推特新增比特幣打賞功能 未來將推NFT大頭貼認證

鉅亨網新聞中心
推特新增比特幣打賞功能 未來將推NFT大頭貼認證。(圖:AFP)
推特新增比特幣打賞功能 未來將推NFT大頭貼認證。(圖:AFP)
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推特比特幣虛擬貨幣打賞NFT

社交平台推特 (TWTR-US) 周四 (23 日) 宣布推出名為「Tips」的小費功能，使用者可以用現金或比特幣贊助在 Twitter 的支持對象，首波開放全球 iOS 用戶使用，Android 幾周後也會跟上，未來還將新增 NFT 大頭貼認證。

推特產品經理 Esther Crawford 表示，用戶可透過 Cash App、Patreon、Venmo 等帳戶連結打賞，也可選擇利用閃電網路與 Strike 支付比特幣 (BTC) 給支持對象，被打賞者可在個人 Profile 上設定匯款資料。

Crawford 強調，此項服務不會收取任何手續費，主旨在於希望每位用戶都能擁有獲得獎勵的管道，而虛擬貨幣能鼓勵更多人參與經濟，協助人們跨境匯款，盡可能減少摩擦。

推特小費功能「Tip Jar」5 月已上線，但一直處於有限測試階段，本次則推廣至全球用戶，並為一些創作者提供名為「超級訂閱」(Super Follows) 的訂閱工具，讓創作者可以向其他人收取獨家內容的費用。

在推特宣布消息後，比特幣一小時內上漲 3% 至 44949 美元，隨後一度站回 45000 美元大關。

推特還表示，未來還將開放用戶 NFT 大頭貼認證，以及展示自己收藏的 NFT 的功能，將進一步強化 NFT 的社群影響力，不過該功能尚未得知何時會公開。

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