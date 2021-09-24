中國強力封殺加密貨幣 人行：加密貨幣相關業務均屬非法

中國人民銀行、發改委等 10 部門週五 (24 日) 發布加密貨幣挖礦與相關業務活動的整治通知，將挖礦活動列入「淘汰類產業」，此外，人行也發布另一項通知，明確表示所有加密貨幣服務均屬非法金融活動，並嚴禁境外交易所向境內居民提供相關服務。

除人行、發改委外，共同發布整治通知的政府部門還包含中央宣傳部、網信辦、工信部、公安部、稅務總局、市監總局、銀保監會與國家能源局。

政府部門認為，加密貨幣挖礦活動不僅大量消耗能源，碳排放量也大，對國家經濟與產業發展的正面影響也有限，且考慮到加密貨幣生產與交易過程帶來的風險，盲目發展該項目恐對整體經濟社會和節能減碳帶來不良影響。

上述通知旨在強化加密貨幣挖礦活動的監管調查，除了嚴禁新增加密貨幣挖礦項目外，還將加密貨幣挖礦活動列入「淘汰類產業」，按規定禁止投資，同時加快對存量項目的有序整改淘汰。

另一方面，人行週五也透過《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》強調，加密貨幣相關業務活動均屬非法，將嚴格禁止加密貨幣兌換、買賣、發行融資以及衍生品交易等活動，違法者將追究刑事責任。

值得注意的是，除了中國境內，人行還嚴格禁止境外加密貨幣交易所透過網路向境內居民提供服務。

消息發布後，週五截稿前，比特幣跌 3.5%，至 42543.3 美元；以太幣跌 7.6%，至 2880.62 美元；萊特幣跌 6%，至 150 美元。