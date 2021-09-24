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日本9月製造業PMI微幅下滑 產出及新訂單呈現萎縮

鉅亨網編譯陳達誠
日本9月製造業PMI微幅下滑 產出及新訂單呈現萎縮 (圖片：AFP)
日本9月製造業PMI微幅下滑 產出及新訂單呈現萎縮 (圖片：AFP)
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日本PMI採購經理人指數製造業服務業產出僱用新訂單原物料工資

日本 9 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值報 51.2，與上 (8) 月的 52.7 相比出現些微下滑。這顯示日本製造業景氣只有小幅改善，另外就近期內的調查結果來看，產出和新訂單數量也都出現萎縮傾向。即使狀況如此，日本製造業仍增加員工人數，在態度上依然強勢。僱用人數的增加，出現 2020 年 1 月以來的最大成長幅度。

IHS Markit 在 24 日 (週五) 發布日本 au Jibun Bank 的 PMI 數據。日本 2021 年 9 月的製造業 PMI 初值報 51.2，略遜於上月的 52.7，連續 8 個月高於榮枯分界點 50。

此外，日本 9 月的服務業 PMI 初值報 47.4，較上 (8) 月的 42.9 上升許多。當前日本服務業的事業活動仍顯著減少，不過整體的減少傾向也逐漸放緩。新訂單數量受到緊急狀態延長影響，截至目前已連續 20 個月呈現減少。在如此情況下，有報告指出僱用連續 2 個月增加，出現今年 4 月以來的最大成長幅度。

9 月份的景氣看法也較上月更好，但是在幅度上並不明顯。有回答問題的企業，多認為今後 12 個月的事業活動應該會有所增加，態度上保持樂觀。

IHS Markit 的經濟學家 Usamah Bhatti 針對此次調查結果表示，就 9 月最新 PMI 數據來看，日本製造業產出在今年首度出現減少。民間企業的採購價格出現 13 年來的最大漲幅，背後原因應該和企業供貨不足，還有原物料、運費、工資高漲等因素有關。

日本這波疫情趨緩，與緊急狀態有關的各項限制也預計在 9 月底時解除，短期性的活動混亂也應該還會持續一段時間。然而日本民間企業也大都認為，景氣在接下來的一年時間應該會有改善，比起 8 月數據還更為樂觀。而這樣的樂觀看法，應該與疫苗接種普及、疫情影響變小，以及期待日本國內外需求應該會回溫有關。

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