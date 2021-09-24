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日本8月核心CPI持平 睽違13個月後停止負成長

鉅亨網編譯陳達誠
日本8月核心CPI持平 睽違13個月後停止負成長 (圖片：AFP)
日本8月核心CPI持平 睽違13個月後停止負成長 (圖片：AFP)
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日本CPI消費者物價指數能源住宿手機生鮮8月

日本總務省於 24 日 (週五) 公布最新統計數據，日本 2021 年 8 月的核心 CPI(不含生鮮食品) 報 99.8 和去年同期相同，由《路透社》所整理出的市場預測中數也和該數字一致。此外，日本核心 CPI 的去年同期比，也是自 2020 年 7 月以來首度脫離負成長的命運。

以査價項目來看，日本 8 月份的行動電話通訊費用大幅下滑 44.8%、出現史上最大的滑落幅度，這與許多業者推出低價方案有關。而在住宿費用方面則出現 46.6% 的大幅上揚，除了創下最大成長幅度之外，也將 8 月份的指數拉高。

去年由於疫情關係，日本政府為了振興觀光而推出「Go To Travel」旅遊補貼政策，而這也造成當時的住宿費用出現大幅滑落。

另外，能源價格出現 5.5% 的上揚，煤油上揚 20%、汽油上揚 16.9%。電費也上揚了 0.9%，睽違 1 年 11 個月後再度轉正。

生鮮蔬菜的價格方面，去 (2020) 年同期由於天候關係造成當時菜價高漲，這也使得今年 8 月出現年減 18% 的大幅回落。

日本總務省在 2021 年 7 月變更計算基準 (5 年 1 改)，這也使得今年 5、6 月份的初值在採用新基準進行重新計算後、出現了由正轉負的結果。為此，直到 2021 年 7 月為止，也共出現連續 12 個月的負成長。

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