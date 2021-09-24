〈外銷訂單〉9月可望連十九紅 Q3將續創歷年同季新高

在電子科技、傳統貨品雙動能帶動下，8 月外銷訂單續創歷年同期新高，展望未來，經濟部統計處處長黃于玲認為，9 月隨著消費性電子新品推出、原物料價格續居高檔，外銷訂單可望連十九紅，估第三季外銷訂單金額將達 1668-1683 億美元，同創歷年同期新高。

經濟部統計處預估，9 月外銷訂單金額將落在 580-595 億美元，月增 8.4%-11.2%、年增 15.9%-18.9%，可望連十九紅，整體第三季金額則達 1668-1683 億美元，季增 3.6%-4.6%、年增 18.2%-19.3%。

黃于玲指出，8 月外銷訂單金額小幅低於原預期，主因是消費性電子產品進入新舊產品交替期，宅經濟、遠距商機需求稍有降溫，加上紡織品受東南亞疫情影響所致，但進入 9 月、第四季消費旺季，整體外銷訂單金額仍可望維持高檔，僅年增幅因去年基期較高估將逐步收斂。

另一方面，針對近期面板價格反轉向下，黃于玲認為，整體價格仍遠高於去年同期，且廠商在營運上也會做產能調控、成本考量，因此，依目前廠商 9 月訂單來看，9 月光學器材外銷訂單金額仍可望維持正成長，第四季情況則還需觀察。