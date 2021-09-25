 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

110年7、8月統一發票開獎 千萬特別獎52604932

鉅亨網新聞中心
110年7、8月統一發票開獎。(鉅亨網資料照)
110年7、8月統一發票開獎。(鉅亨網資料照)
Tag
統一發票財政部兌獎千萬特別獎頭獎

110 年 7、8 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼為「52604932」，八位數號碼全部相同者可獲得獎金 1000 萬元，200 萬元特獎號碼為「20102509」，中獎發票自今年 10 月 6 日開始兌領，期限至明年 1 月 5 日止，民眾要把握時間在兌獎。

7、8 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「52604932」；特獎 (200 萬元)「20102509」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「39173725」、「34997398」、「98953723」。

發票號碼與頭獎末 7 碼相同可獲二獎 4 萬元，三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

此外，增開六獎 1 組為「634」，末 3 碼與增開獎號相同者可各得獎金 200 元。

為鼓勵民眾使用「財政部統一發票兌獎 APP」、申請手機條碼儲存發票、載具歸戶及設定帳戶領獎，以節省兌獎手續費支出，財政部決定增加給獎獎金回饋消費者，今年 7-8 月期、9-10 月期及 11-12 月期統一發票，將增開雲端發票專屬 800 元獎 10 萬組，每期雲端發票專屬獎共計開出 111 萬 6030 組，獎額高達 6.42 億元。

 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞