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SCFI、美東運價續創新高 惟美西線連2周持平

鉅亨網記者王莞甯 台北
美東線運價續創新高。(圖：萬海提供)
美東線運價續創新高。(圖：萬海提供)
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萬海長榮陽明貨櫃海運運價

上海航交所今 (24) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 21.28 點至 4643.79 點，續創新高，惟周漲幅 0.46%，連 3 周增幅低於前一周；其中，美西線運線雖持平在歷史高位，已連 2 周未見上漲，不過，美東線續創新高、歐洲線呈現連 4 升，顯示運價仍處在歷史高位。

據 SCFI 報價，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價來到 11976 美元，較上周大漲 217 美元，周漲幅 1.85%，顯示供不應求市況仍難以緩解，但因近期大型航商部分宣布凍漲現貨運費，造成美西線則是連 2 周持平在 6322 美元

而歐洲線本周每 TEU 報價上揚 27 美元至 7551 美元，周漲 0.36%，維持相對高點水準。

貨攬業者指出，目前塞港狀況並未緩解，使運價仍處在歷史高檔。

法人觀察美國 8 月零售銷售數據，貨櫃運輸主要品項如傢俱電器、紡織品和汽車銷售等，相較於 2019 年均成長 15-25%，但存銷比仍低於當時水準，因此，預料美國零售業低庫存和製造業維持擴張，將至少推升貨櫃海運需求至明年中之前均維持成長。

法人進一步指出，由於供應鏈就業恢復緩慢、港口貨櫃堆積，預料明年上半年前，運能供給在歐美線將仍有 9-11% 缺口，產業供不應求狀況持續，運價下檔空間有限。

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