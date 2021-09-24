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外資今買超集中電子股 友達、群創及彩晶進入買超10名

鉅亨網記者張欽發 台北
外資24日買超台股79.4億元，友達、創新及彩晶都進入買超10名內。(鉅亨網記者張欽發攝)
外資24日買超台股79.4億元，友達、創新及彩晶都進入買超10名內。(鉅亨網記者張欽發攝)
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外資友達群創彩晶

台股今 (24) 日反彈站上半年線，三大法人同步買超，合買 97.66 億元，買超前十名涵蓋了面板股，包含友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 及彩晶 (6116-TW) 等，都進入外資買超前 10 名個股。

外資今日買超 79.4 億元，投信買超 9.70 億元，自營商買超 8.56 億元。期貨市場方面，外資今天增加空單 995 口，累計期貨未平倉合約口數爲 17463 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股爲，友達、群創、長榮、陽明、英業達、華邦電、台聚、榮成、彩晶、台塑；今天外資在集中市場賣超較多的個股爲，中鋼、大同、開發金、潤泰新、正隆、台玻、永豐餘、宏碁、威健、華紙。

今天投信在集中市場買超較多的個股爲，友達、開發金、群創、亞聚、仁寶、英業達、大同、台塑、兆豐金、台泥；今天投信在集中市場賣超較多的個股爲，福懋、華航、興富發、中鋼、群光、京元電子、超豐、潤泰全、京城銀、遠雄。

今天自營商在集中市場買超較多的個股爲，聯電、長榮、台塑、友達、偉詮電、華航、台聚、南亞、新唐、潤泰全；今天自營商在集中市場賣超較多的個股爲，新光金、宏遠、中鋼、潤泰新、永光、永豐金、新纖、大成鋼、台玻、立積。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今天上漲 181.97 點，尋求封閉周三的跳空下跌缺口，但相對量能不足，形成無量反彈格局，投資人可留意法人季底作帳的中小型股，且在現階段來看，在塑化、水泥、航運的個股都可能是作帳的重要標的而非侷限在電子族群。

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