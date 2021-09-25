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特斯拉馬斯克：半導體危機將在明年結束

鉅亨網編譯羅昀玫
特斯拉馬斯克：半導體危機將在明年結束 (圖片：AFP)
特斯拉馬斯克：半導體危機將在明年結束 (圖片：AFP)
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晶片荒波及電子消費產業和各大車廠，全球晶圓產能過於緊俏，但週五 (24 日) 特斯拉執行長馬斯克卻樂觀預期，半導體危機將在明年結束。

特斯拉執行長馬斯克週五線上出席義大利科技活動中稱：「晶片短缺是一個短期問題，不是一個長期問題，預估持續的半導體危機將在明年結束。」

馬斯克樂觀表示：「有很多晶圓廠正在建設中，我認為到明年我們將擁有良好的 (晶片) 產能。」但他並未指出是那些企業。

(圖片：AFP)
國際半導體產業協會 (SEMI) 報告指出，2021 年至 2022 年全球將興建 29 座晶圓廠 (圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 是晶片短缺的受害者，馬斯克於第一季財報電話會議中指出：「第一季特斯拉經歷最艱難的供應鏈挑戰，我們將在第二、第三季繼續看到這個問題，顯見晶片短缺是很大的問題。」

今年 8 月特斯拉上海廠傳出部分停產，特斯拉多次調整生產計畫，相繼宣布旗下跑車等新品延後交車。

國際半導體產業協會 (SEMI) 6 月 23 日發布全球晶圓廠預測報告提到，2021 年至 2022 年全球將興建 29 座晶圓廠，其中台灣、中國各有 8 座晶圓新廠建設案居冠。

英特爾 (INTC-US)、台積電 (TSM-US)、格羅方德 (格芯) 等各家晶圓製造廠開始大興土木擴廠，以及興建新工廠，但預期這些新廠還需要幾年時間才能正式投產。

諮詢公司 Forrester 研究總監副總裁 Glenn O 'Donnell 認為，因為需求將保持高位，而供應將繼續受限，半導體短缺可能會持續到 2023 年。

隨著全球狂蓋晶圓廠，市場研調機構 VLSI Research 執行長 Dan Hutcheson 警告，過多的晶片產能恐將導致價格崩盤，1980 年半導體工廠的倒閉潮恐將上演。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.23% 暫報每股 770.47 美元

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