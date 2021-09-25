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亞馬遜積極拓市 潛在新品備受矚目

鉅亨網編譯林薏禎
亞馬遜積極拓市 潛在新品備受矚目 (圖：AFP)
亞馬遜積極拓市 潛在新品備受矚目 (圖：AFP)
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亞馬遜Echo新品家用機器人Sound Bar穿戴裝置

彭博週五 (24 日) 報導，為了拓展市場，亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Lab126 正在研發一系列最新設備和技術服務，包含壁掛式智慧喇叭 Echo、電視 Sound Bar、車用技術以及可穿戴裝置等，部分產品細節有望於 9 月 28 日的發表會揭曉。

壁掛式 Echo

彭博引述內部文件與知情人士報導，亞馬遜正計劃推出一款可由智慧語音助手 Alexa 操控的壁掛式 Echo，這項螢幕尺寸達 15 吋的產品代號為「Hoya」。

據了解，亞馬遜發現，相較於純智慧喇叭，用戶更常使用附有螢幕的設備，因此計劃將 Hoya 設計為智慧家居控制平板，可用來啟動家用電器、電燈和門鎖，同時讓用戶掌控亞馬遜包裹寄送狀態，未來甚至可以利用 Hoya 來觀看 Netflix。

家用機器人 Vesta

多年來，外界盛傳亞馬遜致力於開發一款名為「Vesta」的家用機器人，但研發進展始終未明，若這款產品最終順利推出，可能會是一款高價且少量生產的產品。

據了解，Vesta 早期版本預計售價約 1,000 美元，亞馬遜員工數月前測試 Vesta 原型時共推出兩個版本，螢幕尺寸大小分別為 7 英吋和 10 英吋，其電腦視覺技術能有效運作，並精準描繪房子格局，但缺乏手臂且無法上下樓梯。

Sound Bar 音響和車用技術

根據一份內部文件，亞馬遜將 Sound Bar 產品開發項目命名為「Harmony」，且持續開發帶有前置攝影鏡頭的版本，目標為將 Harmony 打造為類似臉書智慧螢幕 Portal 的產品，讓用戶利用電視就能進行視訊通話。

亞馬遜原先計劃今年推出電視的 Sound Bar 音響，不過，就目前進度來看，其可能無法順利滿足交貨時間。

另一方面，亞馬遜還打算大舉進軍汽車市場，開發名為「Marion」的第二代 Echo Auto 車用智慧語音助手，更新後版本將採全新設計，且有望為智慧手機提供感應式的充電技術。

可穿戴裝置

除了近期推出的健康追蹤手環 Halo 外，亞馬遜對新的穿戴裝置也有更多新的構想，甚至打算定位目標客群，專門推出以兒童和高齡族群的穿戴裝置，用以監測身體活動或偵測是否跌倒。

此外，亞馬遜原先計畫今年發布一項搭載 Alexa、名為「Jackson」的卡拉 OK 麥克風。然而，市場也有消息稱 Jackson 的開發團隊已經解散。

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