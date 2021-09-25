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〈美股盤後〉華為孟晚舟獲釋並允許返回中國 標普連三紅

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉華為孟晚舟獲釋並允許返回中國 標普連三紅 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉華為孟晚舟獲釋並允許返回中國 標普連三紅 (圖片：AFP)
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週五 (24 日) 中國央行宣布加密幣相關交易皆屬違法，區塊鏈概念股齊挫，科技股承壓，Nike 大跌，但聯準會 (Fed) 即將到來的縮減購債 (Taper) 推動華爾街再膨脹交易 (reflation trade)，銀行、能源等週期性股票支撐下，標普收漲 0.15%，連續三個交易日收紅。

本週道瓊週漲 0.6%，標普週揚 0.5%，那指週漲 0.02%。

政經消息方面，「華為公主」引渡案出現突破性進展，華為創辦人任正非之女、華為財務長孟晚舟已與美國達「暫緩起訴協議」，有望獲釋返回中國。加拿大媒體報導，加國法院已終止孟晚舟引渡聽證會，孟晚舟可即時獲釋。

(圖片：AFP)
「華為公主」引渡案出現突破性進展 (圖片：AFP)

幣圈迎來一大重擊，中國央行宣布，所有加密貨幣相關交易均為非法非法金融活動，比特幣加密貨幣應聲暴跌，週五區塊鏈概念股普跌。

恒大危機仍未解除，儘管恒大解決了週四 (23 日) 到期國內債券利息，但恒大卻錯過 8,350 美元境外債券利息的支付期限，恒大旗下子公司恒大新能源汽車 (恒大汽車) 還爆出積欠員工薪水、工廠設備款問題。

美國、澳洲、日本和印度組成的四方安全對話 (Quad) 首次領袖面對面峰會召開，本次峰會聚焦新冠疫苗、供應鏈安全等方面的合作。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.30 億例，死亡數突破 473 萬例。美國累計確診超過 4277 萬例，累計死亡數超過 68.6 萬。印度累計確診超過 3259 萬例，巴西累計確診 2130 萬例。

週五 (24 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 33.18  點，或 0.1%，收 34,798 點。
  • 那斯達克指數下跌 4.54 點，或 0.03%，收 15,047.7 點。
  • 標普 500 指數上漲 6.5 點，或 0.15%，收 4,455.48 點。
  • 費城半導體指數下跌 3.5 點，或 0.10%，收 3,453.9 點。
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標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，能源、資訊服務和金融股領漲，房地產、醫療保健和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟跌落。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.061%；臉書 (FB-US) 漲 2.02%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.71%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.28%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.070%。

道瓊成分股漲跌互見。Nike (NKE-US) 下跌 6.17%；陶氏化學 (DOW-US) 跌 1.08%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 0.54%；Visa (V-US) 漲 1.37%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.8%。

費半成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 漲 0.35%；AMD (AMD-US) 跌 0.33%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.57%；美光 (MU-US) 漲 0.014%；高通 (QCOM-US) 跌 0.022%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.78%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.47%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.58%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.20%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.75% 至每股 774.39 美元。特斯拉執行長馬斯克樂觀預期，半導體危機將在明年結束，因為很多晶圓廠正在建設中。

(圖片：AFP)
馬斯克樂觀預期，半導體危機將在明年結束 (圖片：AFP)

運動用品大廠 Nike(NKE-US) 大跌 6.17% 至每股 149.59 每元。發布悲觀的全年財測，並警告假日購物旺季會出現出貨延誤，主要是受到供應鏈緊縮影響。投行 Oppenheimer 預計 Nike 供應鏈問題將是暫時的，並建議將近期股價疲軟視為買入機會。

區塊鏈概念股血染，Riot blockchain (RIOT-US) 下跌 4.97%、 MicroStrategy (MSTR-US)  下跌 2.79%、美國最大虛擬貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 下跌 2.39%。

經濟數據

  • 美國 8 月新屋銷售年化總數報 74.0 萬戶，預期 71.3 萬戶，前值 72.9 萬戶

華爾街分析

美國銀行援引基金情報公司 EPFR Global 數據指出，截至 9 月 22 日當週，美股基金中撤出 286 億美元，出現三年多來最嚴重的每週流出狀況，反映投資者擔心聯準會退場和恒大危機。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 寫道，本週美股風起雲湧，但沒有讓人失望。恒大仍處於風險之中，Fed 將很快 Taper，並且越來越擔心通膨可能不如預期那樣短暫，但這帶來逢低買入的機會。

Janney Montgomery Scott 投資策略師 Mark Luschini 在一份報告中表示，隨著 10 年期美債殖利率突破一些阻力，再膨脹交易正在升溫。小型股、價值股和金融股持續推升走高。

華爾街下週將關注一系列美國經濟指標，包括耐久財訂單和 ISM 製造業指數，以及美國債務上限談判的進展。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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