鮑爾：美國經濟正面臨根本性變化

週五 (24 日) 聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 於 9 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後首次發表演說，他指出美國經濟正面臨「根本性變化」。

新冠疫情前美國的失業率是 50 年來新低的 3.5%，新冠疫情已經永久性的方式改變美國經濟，Fed 逐漸意識要重新回到該數據的目標有其難度。鮑爾稱，美國經濟需要適應新的現實。

鮑爾稱：「美國經濟正面臨根本性變化，供應鏈問題、勞動力嚴重短缺、大量失業人員和勞動力市場嚴重疲軟的經濟體都是前所未見的情況。」

鮑爾稱疫情凸顯小型企業的創造性和適應能力 (圖片：AFP)

鮑爾提到：「過去 18 個月的疫情雖然為企業帶來不確定性，但這也能顯示企業的創造性和適應能力，特別是小型企業。」

週五鮑爾並未對貨幣政策或經濟前景作出進一步評論。

週三 (22 日) 聯準會 (Fed) 結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策按兵不動，但暗示很快將開始縮減購債 (Taper)，以及最快可能在 2022 年底前升息。

Fed 主席鮑爾會後記者會上透露，如果經濟進展如預期，可能適合在下一次會議 (11 月 2 日至 3 日) 宣布縮減購債 (Taper) ，並於 2022 年中結束。

明年 FOMC 票委克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五稱 Fed 應在 11 月採取 Taper 行動，雖然經濟離充分就業仍有段距離，但勞動力市場持續如預期改善的話，明年年底前將有望升息。

同樣為明年票委的堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 認為，就業取得進一步實質性進展已達標，通膨則遠高於 Fed 目標，Fed 釋出很快就要 Taper 的訊號是恰當的。

今年票委亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週五則表示，他支持盡快縮減購債，最早自 2022 年第一季就結束 Taper，明年就可以開始升息。