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Fed宣布很快將Taper 升息可能會比預期早

鉅亨網編譯羅昀玫
Fed宣布很快將Taper 升息可能會比預期早 (圖片：AFP)
Fed宣布很快將Taper 升息可能會比預期早 (圖片：AFP)
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通膨就業聯準會FedFOMCTaper

週三 (22 日) 聯準會 (Fed) 結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策維持不變，升息可能會比預期早一點，同時，大幅下調今年經濟增長的預測。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會後聲明提到：「如果 (經濟) 進展大體如預期持續下去，與會官員判斷，資產購買的步伐可能『很快』就會放慢。」

與會官員一致投票決定將維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，但 9 月最新利率點陣圖顯示，18 位官員中有 9 位預期將在 2022 年底前升息，顯示升息可能會比預期早，這也是 1980 年代以來首見票數平手的情況。

(圖片：FOMC)
9 月最新利率點陣圖顯示，升息可能會在 2022 年到來 (圖片：FOMC)

此前 6 月利率會議中，18 位官員中有 13 位認為 2023 年至少升息一次。

受 2018 年以來 Fed 偏鷹聲明消息影響，台北時間週四凌晨 3 時許，道瓊指數短線衝高後小幅收斂漲幅 1.04%，暫報 34,273.43 點。

美元指數短線小漲，暫報 93.31、十年齊債殖利率走高，暫報 1.326%。比特幣上漲 2%，暫報 43,322 美元，黃金走跌 0.42%，暫報每盎司 1,770.30 美元

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