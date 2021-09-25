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華爾街多空交戰！Roku昨獲升級 今遭富國銀行降級 挫近4%

鉅亨網編譯許家華
華爾街多空交戰！Roku昨獲升級 今遭富國銀行降級 挫近4% (圖片:AFP)
華爾街多空交戰！Roku昨獲升級 今遭富國銀行降級 挫近4% (圖片:AFP)
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roku美股串流媒體連網電視CTV

Roku (ROKU-US) 昨日才因獲分析師調升評級與目標價而股價大漲，但今日又遭另一家分析師降級，導致股價大跌，顯示華爾街對該股看法多空交錯。

串流媒體平台 Roku 週五遭富國銀行證券分析師 Steven Cahall 調降股票評級，自「加碼」降至「等權重」，且目標價也自 488 美元下調至 350 美元，導致週五股價下挫 3.78%，收 321.89 美元，盤後續跌。

Cahall 週五報告指出，他先前認為，華爾街低估 Roku 來自每位用戶平均營收 (ARPU) 的成長潛力，但那是約莫一年前的事了，在那之後已經上漲 50%，所以現在上漲潛力變小。

「競爭加劇，以及連網電視 (CTV) 的高滲透率，我們認為該公司的多重擴張有限。CTV 仍是個巨大的長期成長市場，但 Roku 的價格已經被完全評估。」

富國銀行的降級宛如對投資者潑了桶冷水，澆熄前一日古根漢喊買而帶來的熱情。

古根漢分析師 Morris 週四稱 Roku 將繼續受益於連網電視廣告市場的快速增長，將 Roku 股票評級自「中立」調升至「買進」，目標價 395 美元，激勵 Roku 當日收高 3%。

隨著週五股價回落，Roku 今年迄今下跌 3.2%。

儘管如此，比起富國 Cahall，呼應古根漢 Morris 的分析師還是比較多。在 FactSet 列出的 27 位分析師中，20 位給予 Roku「買進或等同買進」的評級，僅有 5 人給予「中立」或相等評級，但也有 2 人建議「出售」，平均目標價 473.26 美元，隱含漲幅 47%，倘若 Cahall 的看法正確，Roku 的股價相當看漲。

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