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〈Q4醫學旺季〉國內首檔疫苗ETF將問世 鎖定三大領域

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
國內首檔疫苗ETF將問世 鎖定三大領域。(圖：AFP)
國內首檔疫苗ETF將問世 鎖定三大領域。(圖：AFP)
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疫苗ETF醫療生醫

新冠疫情及變種病毒侵襲，全球出現疫苗荒，搭上第四季生醫旺季，國內也吹起疫苗及醫療概念股投資熱潮，國泰投信鎖定 3 大領域「疫苗突破、基因技術、再生醫療」，將推出「國泰全球基因免疫與醫療革命 ETF」，是國內第一檔完整囊括目前國際主流疫苗品牌的 ETF，預計在 11 月初募集，募集額度為新台幣 200 億元，讓投資人全面掌握全球防疫、免疫醫療及生物科技產業的劃時代新商機。

本月市場上推出的富邦基因免疫生技 ETF 僅莫德納、BNT，法人觀察，目前市面上並未有完整涵蓋國際主流疫苗類股的 ETF，而觀察本周獲准募集的國泰全球基因免疫與醫療革命 ETF，其成分股中與疫苗相關的類股比重高達 3 成，並將 Moderna(莫德納)、BNT(輝瑞、BioNTech)、AZ、嬌生、NOVAVAX 等超搶手的一線疫苗生產商一網打盡。

值得一提的是，除了莫德納、BNT 之外，美國嬌生公司已證實其追加劑有助於保護力再提升，此外 Novavax 公司開發的疫苗對付變種新冠病毒表現極佳，已被科學界譽為「最好的新冠疫苗」，使得投資人相當期待這檔擁有最強防疫保護力、最齊全疫苗平台的 ETF。

國泰全球基因免疫與醫療革命 ETF 追蹤「Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數」，國泰投信表示，這次與 Solactive 指數公司攜手合作編製該疫苗醫療新指數。

國泰投信說明，該指數是從已開發市場國家 (涵蓋台灣、韓國) 的交易所的上市股票中，先依市值、流動性標準及 FactSet 的產業分類，初步篩選可投資的公司標的，再利用 AI 人工智慧以大數據搜尋與分析公司財報、金融新聞等最新資訊，藉此挑出在基因、免疫學等醫療前緣產業有高度投入的公司，共計納入 50 檔成分股。

新冠肺炎疫情肆虐，各國出現疫苗荒，未來全球勢必要習於跟新冠肺炎病毒共存，這也使得相關疫苗研發、新藥臨床試驗等醫療類股重新獲得關注，在全球同步追求「群體免疫」的過程中，未來業績展望高度看好，也使得相關疫苗類股的 ETF 備受期待。
 

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