德國大選今登場 梅克爾為新政府留下哪些待解棋局？

德國國會大選周日 (26 日) 登場，勝出者不僅將從梅克爾手中接過的總理權杖，還有一個烙下她執政 16 年印記的德國，以及前所未見的外交挑戰。

梅克爾 16 年的總理任期，位德國打造了經濟繁榮和舉足輕重的國際地位，並引導歐洲度過數次重大危機，她曾被稱為當今世界最有影響力的女性。

《金融時報》社論指出，新政府將面臨眾多問題：調整經濟結構、推動增長、在歐洲事務和全球安全事務中扮演更主要的角色、對中國採取更強硬姿態並願意為此承擔在雙邊經貿關係上付出代價的風險。

德國外交智庫表示，德國最重要的盟邦是美國，美國對德國的期待其實很高，從拜登總統在北溪 2 號天然氣管線 (Nord Stream 2) 爭議對德國讓步來看，拜登顯然打算專心處理中國和印太，期待德國在歐洲更主動和積極，但德國顯然還沒準備好，預期新政府上台將面臨前所未見的外交挑戰。

BBC 報導，當前歐盟面臨一系列重大挑戰，包括新冠疫情過後的經濟復甦、氣候變化，以及重新定位歐洲在美中之間的地緣政治角色。歐、美、中三角關係中，德國的立場舉足輕重。

歐盟尋求三足鼎立局面，作為歐盟領頭羊的德國在其中能起到什麼作用，梅克爾離開後將考驗繼任者的執政理念和智慧。

此外，梅克爾時代德國經濟持續繁榮，人民越來越富裕。OECD 數據顯示，2005 至 2021 年期間，德國人比其他發達國家民眾更富裕，實際人均 GDP(按購買力平價計算) 成長近 20 個百分點，同期間英國不到 5 個百分點，法國、加拿大和日本不到 10 個百分點，義大利則下降約 7 個百分點。

經歷了 16 年繁榮之後，德國經濟活力出現減弱跡象，金融系統的脆弱，以及對數位技術和基礎設施投資不足。

BBC 訪調指出，德國許多年輕人自出生以來只知道一位總理，即梅克爾，對未來最大的擔心是氣候變化，認為梅克爾政府在碳減排和推動可再生能源開發方面目標不夠遠大，力度也不夠。

此外，他們也擔心德國在科技和數位技術方面落後於競爭對手。

根據歐盟數據，公共服務領域和商業領域數位化程度，德國在歐盟 21 個國家排名倒數第六，數位化程度最高的是愛爾蘭，最低的是希臘。這些也是梅克爾留給繼任的政治遺產。