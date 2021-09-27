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〈台股盤前〉以盤代跌整理 中小個股領季底作帳行情

鉅亨網記者王莞甯 台北
法人看好個股走強帶動的季底作帳行情可期。(鉅亨網資料照)
法人看好個股走強帶動的季底作帳行情可期。(鉅亨網資料照)
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台股盤前作帳結帳美股

台股上周五上漲 181.97 點，以 17260.19 點作收，成交值略放大至 2754.19 億元，三大法人同步轉買，市場擔憂恆大事件的情緒緩和，隨著美股陷入狹幅震盪，國際不確定因素仍存，法人認為，月底前個股走強帶動的季底作帳行情可期，惟大盤難脫盤整格局，個股表現將持續分歧。

三大法人上周五同步轉買，合計在集中市場買超 89 億元，其中，外資買超 79.09 億元，自營商買超 8.56 億元，投信買超 1.34 億元；而在店頭市場，外資呈現連 3 賣，反觀投信連 4 買、自營商連 2 買，顯然內資趕季底作帳的態度偏強。

上周五美股漲跌互見，道瓊指數上漲 33.18 點或 0.1%，收 34798 點；那斯達克指數下跌 4.54 點或 0.03%，收 15047.7 點；標普 500 指數上漲 6.5 點或 0.15%，收 4455.48 點；費城半導體指數下跌 3.5 點或 0.10%，收 3453.9 點；同時，台股 ADR 漲跌互見，台積電 ADR 下跌 0.47%，日月光 ADR 下跌 0.58%，聯電 ADR 上漲 1.01%。

消息面上，中國人行宣布，所有加密貨幣相關交易均為非法非法金融活動，並制止非法加密挖礦，此為中國對幣圈史上最嚴厲且全面的措施，加密貨幣和相關概念股下挫，後續恐進一步牽動整個幣圈生態。

蘋果 iPhone13 新機上周五正式開賣，據蘋果官網顯示，目前 iPhone13Pro、iPhone13ProMax 高階機種供應緊缺，從訂購到出貨約需 3-5 周，有利蘋概鍊的拉貨動能。

不過，iPhone13 開賣無助大立光股價回穩，外資高盛證券指出，由於手機升級的長期趨勢不樂觀、市場保守看待大立光獲利，並將其目標價砍到 2055 元，再度改寫外資圈的最低預測。

隨著越南陸續解封，國內成衣廠儒鴻、聚陽和廣越均樂觀預期，隨著 9 月後南越各廠陸續復工，9 月營運一定會比 8 月好，第四季營運動能升溫。

從技術面來看，法人指出，大盤日 KD 指標開口持續向下，尚待轉折訊號，且限於季線逐日向上扣高，預估近期指數將於月季線之下，進行以盤代跌的整理格局。

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