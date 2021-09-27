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〈台股盤中〉限「電」衝擊市場追價 失守17300點

鉅亨網記者郭幸宜 台北
市場追價意願有限 指數失守17300關卡。(鉅亨網資料照)
市場追價意願有限 指數失守17300關卡。(鉅亨網資料照)
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台股月線航運面板

中國限電措施衝擊下，大盤指數今 (27) 日開高後略微拉回，電子股走勢疲弱，資金轉向傳產股造紙、塑化族群，指數一度衝高至 17335 點後震盪微幅下挫，再度失守 17300 點，維持盤上小漲震盪格局，預估成交量則仍在 3000 億元以下。

美股標普連三紅，台股也跟進開盤震盪走高，不過在長三角限電政策干擾下，電子股走勢疲軟，主要類股以造紙、塑橡膠表現相對強勢，權值三王相對疲弱，權王台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 平盤下整理，股王大立光 (3008-TW) 則相對疲弱，盤中下挫 2.3%，跌破 2300 元關卡。

造紙股中華紙 (1905-TW)、永豐餘 (1907-TW) 盤中分別強漲 7%~8%，榮成 (1909-TW)、寶隆 (1906-TW) 盤中也有 5% 以上的漲幅，正隆 (1904-TW) 與士紙 (1903-TW) 也分別有 3%~4% 的漲幅。

塑橡膠也是資金追捧焦點，華夏 (1305-TW) 盤中強漲逾 9%、亞聚 (1308-TW)、中石化 (1314-TW) 與台塑 (1301-TW) 盤中也有 5% 以上漲幅，三芳 (1307-TW) 與台達化 (1309-TW) 盤中也有 4% 以上漲幅，聯成 (1313-TW)、國喬 (1312-TW) 與台聚 (1304-TW) 盤中也有 3% 以上漲幅。

航運族群呈現開高走低，航空雙雄華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 盤中分別有 2% 到 3% 漲幅，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 與萬海 (2615-TW) 平盤震盪整理。

面板族群挾低基期優勢，吸引資金進駐，面板雙虎友達 (2409-TW) 與群創 (3481-TW) 盤中漲逾 3%，彩晶 (6116-TW) 盤中也有 1% 以上漲幅。

整體而言，資金主要轉進低基期的傳產族群，少了大型權值股拉抬，加上市場追價意願有限，導致指數上攻力道有限，在成交量偏低的情況下，大盤拉回震盪整理風險不小，後續可觀察資金何時明顯回流至電子族群。

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台積電2330鴻海2317大立光3008華紙1905永豐餘1907榮成1909寶隆1906正隆1904士紙1903華夏1305亞聚1308中石化1314台塑1301三芳1307台達化1309聯成1313國喬1312台聚1304華航2610長榮航2618長榮2603陽明2609萬海2615友達2409群創3481彩晶6116
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