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〈金管會備詢〉黃天牧點名三大原因 樂觀看待台股

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
黃天牧點名三大原因 樂觀看待台股。(鉅亨網資料照)
黃天牧點名三大原因 樂觀看待台股。(鉅亨網資料照)
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台股黃天牧金管會

疫情趨緩，立法院財委會今 (27) 日啟動，金管會主委黃天牧會前受訪談到台股展望時表示，基於基本面良好、國內資金寬裕、外資中長期會看到台股的基本面等原因，因此對台股看法樂觀。

黃天牧指出，國際間的股市因疫情起伏、量化寬鬆、縮減購債規模等影響有些震盪及影響，但我國股市基本面相當良好，前 8 月上市櫃公司營收逾 25 兆元，比去年同期成長 18% 以上。

黃天牧進一步表示，以前對台股來說，外資扮演一定角色，但這段時間國內資金面寬裕，成為支撐台股主力，即便前陣子外資賣超，但中長期仍回歸基本面，因此，對台股審慎樂觀，建議投資人「重視基本面、注意風險、審慎選股」。

黃天牧表示，台股是「行穩致遠」，對當沖股也有示警機制，基本面與資金面都穩健，所以對台灣資本市場有信心。

「好好退休準備平台」9 月 23 日正式上線，該平台涵蓋 40 種退休基金，媒體關切此是否能為台股挹注資金活水，對此，黃天牧雖未正面回覆，但他認為，好好退休準備平台是累積退休經濟實力的一個機會，以他自己來說，會量化考慮選擇適合風險屬性的基金參與這平台，標的從穩健到保守型都是名單之一。

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