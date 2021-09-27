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〈金管會備詢〉未來三大施政重心定調 力拚純視訊股東會明年上路

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
黃天牧未來三大施政重心定調 力拚純視訊股東會明年上路。(鉅亨網資料照)
黃天牧未來三大施政重心定調 力拚純視訊股東會明年上路。(鉅亨網資料照)
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金管會黃天牧股東會視訊股東會永續普惠金融資本市場

金管會主委黃天牧去 (2020) 年 5 月上任，立委曾銘宗今 (27) 日質詢其未來一年半或更長時間的三大優先施政重心，黃天牧將瞄準「永續、資本市場、普惠金融」，談到資本市場發展，黃天牧表示，已積極朝「純視訊」股東會目標準備，力拚明年上路。

曾銘宗質詢黃天牧上任一年多，自己最滿意的三大施政成績為何，黃天牧回覆「永續、資安、普惠金融」，若是後續未來一年半的施政重心，黃天牧表示，首先仍是永續，再來是資本市場持續發展，以及普惠金融對庶民的實際需求。

其中資本市場發展部分，國內今年 5 月中進入疫情三級警戒，適逢每年股東會旺季，但囿於公司法限制，公開發行公司不能透過視訊召開股東會問題浮上檯面；當時因應防疫需求，金管會緊急祭出公開發行公司得以「視訊輔助」召開實體股東會。但因為經濟部於 8 月底已經預告修正公司法草案，「純視訊」股東會是否能於 2022 年上路備受矚目。

黃天牧表示，資本市場數位化是金管會努力的目標，未來公發公司只要符合一定條件、作業程序以及相關應遵循規定時，就可以依金管會的相關規定來召開視訊股東會，金管會目前已就「純視訊」股東會目標積極準備中，政策目標是甚至疫情不嚴重，也可讓「純視訊」股東會作為一個選擇。

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