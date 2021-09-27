台股站上17300點 外資連3買 三大法人買超35.62億元

中國限電風波擴大，電子股今 (27) 日表現疲弱，指數一度翻黑下挫，不過，塑化、造紙族群挾漲價題材強勢噴漲，聯發科獲資金點火，台積電也急拉尾盤，帶動指數翻紅上漲 53 點，收在 17313 點，外資連續 3 個交易日買超，三大法人合計買超 35.62 億元。

加權指數成交值略為放大，但仍不到 3000 億元。觀察法人籌碼變動方面，外資持續買超 38.55 億元，為連 3 買；投信轉賣 4.92 億元；自營商買超 2.02 億元，三大法人合計買超 35.62 億元。

台積電今天一路在平盤附近拉鋸，終場前甩尾翻紅，收在全場最高 602 元；聯電、大立光、日月光投控等電子股下挫逾 1%；股王矽力 - KY 陷入多空交戰，最後一盤也湧入大單，股價急拉翻紅，收 4445 元，續寫天價。

市場傳出，AMD 與聯發科合作搶攻智慧型手機與筆電的處理器市場，儘管聯發科否認消息，但在市場買盤湧入下，聯發科今日扮演撐盤要角，股價勁揚逾 4%，收在 959 元，IC 設計股普遍在盤上表現，九暘強勢攻上漲停，通嘉、敦泰、凌陽也表現不俗。

中國當局實施「能耗雙控」政策，塑化廠產能將因限電停工驟減，市場看好有利推升 PVC 等產品報價，華夏一度攻上漲停，亞聚也上漲逾半根停板；台塑勁揚逾 5%，創波段新高，台化漲近 2%。為反映原物料成本，國內造紙廠第四季報價喊漲，工紙三雄帶量噴漲，華紙、永豐餘連袂亮燈漲停，榮成同樣漲勢剽悍，造紙類股指數勁揚逾 8%，為多頭指標。

觀察盤面弱勢族群，工具機大廠亞德客 - KY 今天遭空方鎖定，重摔逾 7%，上銀也跌逾 3%。值得關注的是，富邦媒第二大股東南韓 WOORI HOMESHOPPING 上周申報轉讓 3800 張持股，富邦媒股價應聲打入跌停，收 1765 元。

此外，PCB 廠受能耗雙控政策衝擊較大，今天普遍遭到調節，金像電大跌逾 7%，ABF 載板三雄欣興、景碩、南電下挫 2-4%，台郡、敬鵬、定穎等賣壓也偏重。