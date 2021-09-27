 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

台股站上17300點 外資連3買 三大法人買超35.62億元

鉅亨網新聞中心
台股站上17300點 外資連3買 三大法人買超35.62億元。(圖：AFP)
台股站上17300點 外資連3買 三大法人買超35.62億元。(圖：AFP)
Tag
台股電子股台積電聯發科

中國限電風波擴大，電子股今 (27) 日表現疲弱，指數一度翻黑下挫，不過，塑化、造紙族群挾漲價題材強勢噴漲，聯發科獲資金點火，台積電也急拉尾盤，帶動指數翻紅上漲 53 點，收在 17313 點，外資連續 3 個交易日買超，三大法人合計買超 35.62 億元。

加權指數成交值略為放大，但仍不到 3000 億元。觀察法人籌碼變動方面，外資持續買超 38.55 億元，為連 3 買；投信轉賣 4.92 億元；自營商買超 2.02 億元，三大法人合計買超 35.62 億元。

台積電今天一路在平盤附近拉鋸，終場前甩尾翻紅，收在全場最高 602 元；聯電、大立光、日月光投控等電子股下挫逾 1%；股王矽力 - KY 陷入多空交戰，最後一盤也湧入大單，股價急拉翻紅，收 4445 元，續寫天價。

市場傳出，AMD 與聯發科合作搶攻智慧型手機與筆電的處理器市場，儘管聯發科否認消息，但在市場買盤湧入下，聯發科今日扮演撐盤要角，股價勁揚逾 4%，收在 959 元，IC 設計股普遍在盤上表現，九暘強勢攻上漲停，通嘉、敦泰、凌陽也表現不俗。

中國當局實施「能耗雙控」政策，塑化廠產能將因限電停工驟減，市場看好有利推升 PVC 等產品報價，華夏一度攻上漲停，亞聚也上漲逾半根停板；台塑勁揚逾 5%，創波段新高，台化漲近 2%。為反映原物料成本，國內造紙廠第四季報價喊漲，工紙三雄帶量噴漲，華紙、永豐餘連袂亮燈漲停，榮成同樣漲勢剽悍，造紙類股指數勁揚逾 8%，為多頭指標。

觀察盤面弱勢族群，工具機大廠亞德客 - KY 今天遭空方鎖定，重摔逾 7%，上銀也跌逾 3%。值得關注的是，富邦媒第二大股東南韓 WOORI HOMESHOPPING 上周申報轉讓 3800 張持股，富邦媒股價應聲打入跌停，收 1765 元。

此外，PCB 廠受能耗雙控政策衝擊較大，今天普遍遭到調節，金像電大跌逾 7%，ABF 載板三雄欣興、景碩、南電下挫 2-4%，台郡、敬鵬、定穎等賣壓也偏重。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
永豐餘1907台積電2330金像電2368聯發科2454大立光3008日月光投控3711富邦媒8454
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞