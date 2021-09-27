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〈房產〉企業投資帶動全台獵地升溫 台中工業區土地交易熱

鉅亨網記者張欽發 台北
瑞普萊坊總經理劉美華。(鉅亨網記者張欽發攝)
瑞普萊坊總經理劉美華。(鉅亨網記者張欽發攝)
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房產台中工業區

全台今年土地交易熱絡，商仲業者統計前三季土地交易金額 2302 億元，較去年同期略減 15%，仍是歷年次佳。其中台中交易市況最熱，成交 540 億元，領先桃園與新北。

瑞普萊坊總經理劉美華表示，受惠台商回流、供應鏈重組，加上超低利率、抗通膨買盤出籠，廠房、商辦、住宅的強烈剛性自用、置產需求，帶動開發商及自用客大舉進軍土地市場。

劉美華指出，土地市場交易今年以台中市況最熱，成交 540 億元，遙遙領先桃園的 465 億元、新北的 331 億元。台中土地投資熱，而且台中前三高價全是市政府標售，包括：由鉅建設李友錚以 72 億元標得水湳經貿園區文商區土地、白天鵝聯手達麗建設 (6177-TW) 及寶佳旗下大華建設 (2530-TW)，分別以 44.2、38.96 億元標得烏日高鐵站周邊商業區土地，顯示台中空間發展結構即將因為產業升級、交通建設而轉型，因此建商開始大手筆布局外圍新興區域的商用不動產，而台中市政府的土地標售活動已成為投資指標。

劉美華分析，從三個面向可看出台中市的投資亮點。首先、從人口紅利來看，根據內政部戶政司資料，台中不但人口數 281.8 萬人，是全台第二大城，而且近 10 年的戶數、人口數分別呈現 17%、6% 增長，遠大於全國平均的 12%、1%。從年齡結構來看，台中人口的年齡中位數為 41.08 歲，低於全台的 43.04， 20 到 60 歲的青壯人口高達 170 萬，僅次於新北 242 萬人，而佔人口比例 60.53%，也遠高於全國的 59.07%，是勞動力豐沛且生產力旺盛的縣市，最能吸引產業投資。

同時，從消費力來看，根據行政院主計總處家庭收支調查，全台平均每人可支配所得中位數一年為 320265 元，七大都會區以雙北 398496、354785 元最高，再來就是台中的 320558 元，比新竹的 314447 元還高。

劉美華表示，從蟬聯 10 年百貨店王寶座的台中新光三越，到日本三井集團投資了兩個大型購物中心，再到近期北屯漢神以及烏日高鐵站的超級娛樂購物城的雙雄爭霸，都反映了台中位於台灣中部樞紐，除了是產業、就業的首選，更有匯集消費、休閒的強大磁吸力。

從投資面向來看，台中市核發建造執照面積從 2018 年起就是全國第一，建築投資底氣十足，而今年前 7 月的商業類、工業、倉儲、辦公、服務等核發面積超過 30 萬坪，佔六都近 3 成，為全國第一，甚至是台北市的三倍，這代表台中招商引資已經進入實質開發階段，未來將引進更多的產業活動及人口。

劉美華指出，產業需求穩定，也帶動地價上漲，以不動產投資需求穩定以發展時間最長、產業類型豐富的台中工業區為例，實價登錄近十年土地價格已從每坪 17.8 萬漲到 33.0 萬，累計增幅高達 85.4%，平均每年漲 9.5%。強盛的需求再加上節節上升的價格，自然吸引更多自用、置產買方進場，力求提早鎖住成本。

劉美華認為，近期製造業投產的自用需求殷切，再加上通膨因素加快投資決策，台灣工業地產面臨前所未有的爆炸性榮景，市場不但價格攀升、供不應求，而且去化時間極短，預期在央行進一步對閒置工業區土地進行抵押貸款管制之下，資產活化、處分的需求會持續升溫。

 

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