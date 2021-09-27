彭博：電動車廠Polestar同意透過SPAC借殼上市

據《彭博社》報導，有多名消息人士透露，瑞典電動車公司 Polestar 已經同意透過與特殊目的收購公司 (SPAC)Gores Guggenheim 的合併來進行股票上市。瑞典 Volvo 汽車和中國浙江吉利控股集團共同擁有 Polestar 的經營權，而 Volvo 汽車隸屬浙江吉利控股集團旗下。

由於相關訊息尚未對外公開，因此消息人士要求身分不得曝光。據傳該項交易最快有可能在 27 日公布，合併後的估值 (包含債務) 估計約 200 億美元，約折合新台幣 5540 億元。

不過，消息人士也表示，這兩家公司在合併條件及時間上、還有可能出現變數。

彭博社針對相關問題向兩家公司進行採訪，然而 Gores Guggenheim 的相關業務負責人拒絕發表評論，Polestar 的公關負責人於截稿之前也沒有做出回應。

Polestar 公司總部位於瑞典哥特堡 (Gothenburg)，美國同業的特斯拉 (TSLA-US) 及 Lucid(LCID-US) 是其主要競爭對手。而在今 (2021) 年 6 月，彭博社就曾經報導 Polestar 和 Gores Guggenheim 進行協商的消息。

另外，這次在彭博社報導 Polestar 和 Gores Guggenheim 同意進行合併的消息之前，美國華爾街日報就已經搶先報出這兩家公司即將就相關事宜達成共識。

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