蔡政府舉債近2兆？ 財政部反駁：不算紓困還減債455億元

台北市議員王鴻薇指稱蔡政府執政以來舉債近 2 兆元，逼近馬政府時期，財政部對此反駁，截至今年 8 月底止，中央一年以上債務未償餘額為 5 兆 7098 億元，較 2016 年 5 月底淨增加 3110 億元，且若排除紓困不計，還減債 455 億元。

王鴻薇指稱，蔡政府執政執政以來已經舉債約 2 兆元，每位國人平均背債 86900 元，宣稱至少可以買 3 隻 i 13，批評蔡政府舉債規模就快超越馬政府時期。

對於王鴻薇的說法，財政部今 (27) 日由次長阮清華出面召開記者會澄清。他表示，截至今年 8 月底為止，中央政府一年以上債務未償餘額實際數 5 兆 7098 億元，較 2016 年 5 月底淨增加 3110 億元，但若排除肺炎特別預算舉借數 3565 億元，蔡總統 5 年多任內舉借淨減少 455 億元。

阮清華說，2008 年 5 月中央政府一年以上公共債務未償餘額實際數為 3 兆 6644 億元，2016 年 5 月底中央政府一年以上債務未償餘額實際數 5 兆 3988 億元，換言之，馬前總統 8 年任內淨舉借達 1 兆 7344 億元。

阮清華補充說明，目前政府實舉債數字包含特別預算數，且總預算編列的舉債額度也不代表實際舉債現況，以今年總預算編列的舉債 1675 億元來說，因為稅收情況好，因此實際上也沒有借。

根據財政部統計，中央政府一年以上公共債務未償餘額占前 3 年度名目國內生產毛額 (GDP) 平均數比率，從 2012 年底高峰 36.3% 逐年下降，截至 2019 年底已經降至 29.7%，連續 7 年下降，蓄積財政能量。