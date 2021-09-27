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〈焦點股〉中國紙廠齊漲價 工紙三雄可望跟漲股價帶量噴出

鉅亨網新聞中心
〈焦點股〉中國紙廠齊漲價 工紙三雄可望跟漲帶量噴出。(圖：AFP)
〈焦點股〉中國紙廠齊漲價 工紙三雄可望跟漲帶量噴出。(圖：AFP)
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台股造紙原物料華紙正隆永豐餘

中國當局實施能耗雙控政策，廢紙、木片、煤炭等大宗原物料價格飆漲，中國紙業率先宣布調漲產品售價，國內造紙廠第四季可望跟漲，以反映成本，工紙三雄今 (27) 日帶量噴漲，華紙 (1905-TW)、永豐餘 (1907-TW) 連袂亮燈漲停，榮成 (1909-TW) 同樣漲勢剽悍，造紙類股指數盤中勁揚逾 8%，為盤面多頭指標。

中國江蘇 9 月上旬率先實施嚴格的能耗雙控政策，隨後廣東也開始限電，並擴散至雲南、廣西、浙江等地，各產業受影響陸續停工調整產能，也導致原物料缺口擴大，中國紙廠玖龍、山鷹、理文等近日齊喊漲，連帶廢紙收購、原紙等上中下游業者全面調漲價格。

隨著原物料成本墊高，傳出華紙開出第一槍，10 月醞釀全面漲價 5-10%，正隆 (1904-TW) 也與客戶溝通，有機會在第四季進行今年第三次漲價。

造紙股一早即湧進大量買盤，華紙直奔漲停價 25.55 元，攀上 1 個月新高，盤中逾 1 萬張委買單高掛；永豐餘盤中也攻上漲停板，達 36.9 元，午盤成交量已爆出逾 3 萬張。

此外，正隆也一度大漲 9%，最高來到 37.2 元，榮成、寶隆、士紙也都上漲逾半根停板，整體造紙股買氣熱絡。

法人認為，第四季為電商、電子出貨旺季，加上海運塞港，運價居高不下，中國能耗雙控政策將加劇供需缺口擴大，紙造廠為反映成本，後續勢必面臨一波漲價潮，可望挹注獲利表現。

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