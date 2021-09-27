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【龍哥講股教室】EVA報價大漲亞聚再創高 中國停電影響？航運又遇壓力？

蘇建豐分析師(永誠國際投顧)
【龍哥講股教室】EVA報價大漲亞聚再創高 中國停電影響？航運又遇壓力？(圖:shutterstock)
【龍哥講股教室】EVA報價大漲亞聚再創高 中國停電影響？航運又遇壓力？(圖:shutterstock)
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蘇建豐永誠國際投顧台股

台股正式止跌之後，多方持續控盤，來到季線反壓處，稍微震盪整理是好事情，上面短壓在 17400 點，站上之後多方會更強去挑戰 17600 點和 17800 點；今天盤面上最穩定的是 EVA 族群，也就是龍哥上周推薦的亞聚 (1308-TW) 和台聚 (1304-TW)，文章下面會有詳細分析；第三代半導體還是未來趨勢，漢磊 (3707-TW) 創高宣告主流地位，化學材料一起慶祝，永光 (1711-TW) 和中華化 (1727-TW)，主力資金簇擁，都可以多關注。

大家可能會發覺，每天的龍哥講股教室大同小異，這是正常的情況，因為盤勢規劃與主力股狀況並不會變來變去，每天變來變去的規劃與分析，那是看圖說故事，一點價值都沒有，大家要會判斷喔。

台股 8 月份大跌，尊龍操盤系統的波段空單抱緊緊，大賺千點行情，電腦期貨會員大賺 + 101 萬，龍哥也不知道台股會這麼弱，但是沒有想到的行情一樣可以大獲利，再來台股大幅度反彈，龍哥一樣沒有預估到這麼強勢，不過尊龍操盤系統沒有缺席，期貨波段多單又賺 + 84 萬；選擇權四大核心策略連續賺 3X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，妥善運用期貨和選擇權可以增加績效。

塑化和化學材料：

中國太陽能裝機潮，導致 EVA 供不應求，報價大漲，台聚 (1304-TW) 和亞聚 (1308-TW) 都能受惠，法人籌碼集中，今天都創高點，不過明天如果開高就不要追高了，短線上會有過熱訊號，等到有快速回測再重新找佈局機會；第三代半導體是未來趨勢，化學材料資金追捧，還是強勢股，持續看永光 (1711-TW)，中華化 (1727-TW)，光洋科 (1785-TW)。

航運：

航運基本面沒有問題，等待技術面的轉強，貨櫃三雄 2603 長榮，2615 萬海，2609 陽明醞釀止跌，以長榮為例，拉出下影線，想要打腳，站上 126 元有正式止跌訊號，展開「反彈行情」，反彈壓力在 137 元，今天遇到了，股價是不是就回測了？想要了解更詳細的操作，建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

電子：

新唐 (4919-TW)MCU 產業面還是供不應求，投信結帳完，9/16 開始出現買超，技術面止跌，股價面臨月線反壓，後續操作比較難，建議大家每天鎖定龍哥的節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。 

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 200%，這是賺兩倍的概念，100 萬就變成 300 萬，夠漂亮吧。

下半年看半導體概念，手機以及車用，例如，iphone 發表新機，其他廠商也會發表新機，會帶動換機潮，手機相關個股可以注意，例如，宏捷科 (8086-TW) 是手機 PA 功率放大器，另外還切入第三代半導體碳化矽和氮化鎵材料，開始出貨，兩大成長引擎會帶動營收和獲利，技術面醞釀止跌，觀望籌碼沉澱。

聯電 (2303-TW) 未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，拉回分批佈局，概念股漢磊 (3707-TW)，第三代半導體未來趨勢向上，投信籌碼穩定，今天股價創新高，一切盡在不言中，有買有獲利，投資就是要找未來趨勢的產業，獲利才會快。

晶圓代工訂單滿，誰下單給晶圓代工？答案就是 IC 設計，基本上到年底的需求還是很滿，主流股地位不變。

晶焱 (6411-TW) 夠驚艷吧，先前在股價 160 元的時候，大公開搶錢計畫第三檔的主力股，現在股價創下新高來到 227 元，大漲 41%，龍哥在連線和節目上一直跟大家分析靜電防護 IC，未來電子產品電子系統越來越多，就要用到更多的靜電防護 IC，所以晶焱的營收和獲利就會持續成長，投信從 7 月買到現在，籌碼穩定，可以持續留意。

接下來多注意高速傳輸 IC 和矽智財 IP，未來什麼東西都要高速，像手機網路速度從 3G 到 4G 再到 5G，傳輸速度要從 USB2.0 到 USB3.0 再到 USB4.0，今年就是高速元年，一定要關注，像創惟 (6104-TW)，威鋒電子 (6756-TW)，祥碩 (5269-TW)，譜瑞 (4966-TW) 等；另外觀察 IP 矽智財的部分，後面很多公司的授權金都會越收越多，毛利率又高，獲利成長空間大，例如，世芯 (3661-TW)，創意 (3443-TW)， M31(6643-TW)，智原 (3035-TW)，愛普 (6531-TW) 等。

ABF 載板，今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，指標先看景碩 (3189-TW)，受到中國限電影響，短線上難免會影響到營收與獲利，但是景碩新產能要開出來，營收和獲利會持續增加，長線看法不變，股價震盪反而是重新上車的機會；上游銅箔基板的部分，最近法人籌碼很漂亮，就看台光電 (2383-TW) 和聯茂 (6213-TW)。

車用：

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

電池就是未來的主流，現在美琪瑪 (4721-TW) 技術面偏弱，外資有趁機撿便宜，但是要等待技術面止跌，還可以注意康普 (4739-TW) 與聚和 (6509-TW)。其餘像導線架，連接線等等都可以關注，例如順德 (2351-TW)，健和興 (3003-TW)，同欣電 (6271-TW) 等。

搶錢計畫持續搶錢，搶錢第四檔獵豹要狂奔快過高了；第六檔 IP 鱷魚，兇猛大咬獲利，股價也準備創高；上週再佈局一檔石虎，股價經過大幅度整理，後面上漲空間很大，不要錯過。

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