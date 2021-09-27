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益得治療急性氣喘吸入劑將啟動三期試驗 2023年申請美藥證

鉅亨網記者沈筱禎 台北
益得治療急性氣喘吸入劑將啟動三期試驗 2023年申請美藥證。(圖:AFP)
益得治療急性氣喘吸入劑將啟動三期試驗 2023年申請美藥證。(圖:AFP)
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益得吸入劑健喬臨床fda

健喬 (4114-TW) 子公司益得生技 (6461-TW) 今 (27) 日表示，治療急性氣喘疾病定量吸入劑型產品 SYN011，已完成人體藥物動力學試驗(PK)，並獲得美國 FDA 核准執行三期人體臨床試驗，若試驗順利，最快 2023 年第一季向美國 FDA 申請藥證。

益得進入美國市場的首個產品 SYN011，已完成人體藥物動力學試驗 (PK)，預計明年第 4 季完成三期試驗、公布臨床數據後，2023 年首季向美國 FDA 申請藥證並陸續完成查廠、2024 年取證上市。

益得指出，美國為全球最大吸入劑市場，自新冠病毒爆發後，主要用於治療慢肺阻塞的沙丁胺醇吸入器，成為美國急診室救治病患的第一線用藥，同時帶動呼吸吸入劑的需求大幅增加。

據統計，全球吸入劑市場 2020-2030 年複合成長率達 5%，2030 年市場規模上看 1.5 兆元，目前全球僅 9 家藥廠具備 MDI(定量噴霧吸入劑) 技術並取得認證，若益得 SYN011 順利取證上市，有機會成為全球第 10 家。

此外，益得具有 MDI 單方與複方吸入劑研發與製造技術，可提供吸入劑 CDMO(委託研發及生產代工) 服務，近期就與中國海思科醫藥集團簽約合作，並已初步掌握訂單。

益得廠區目前代工年產能約 1600 萬支，初步最大可擴增至 5000 萬支，若未來訂單量再擴大，產能則有機會再以倍數增加。

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