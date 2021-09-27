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【台股龍捲風】中秋節後補空翻多果真是轉折 亞聚續飆、榮科大漲 投信作帳標的狂飆

徐照興分析師(永誠國際投顧)
【台股龍捲風】中秋節後補空翻多果真是轉折亞聚續飆榮科大漲 投信作帳標的狂飆。(資料來源:shutterstock)
【台股龍捲風】中秋節後補空翻多果真是轉折亞聚續飆榮科大漲 投信作帳標的狂飆。(資料來源:shutterstock)
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徐照興永誠國際投顧台股

今天大家圍繞的話題肯定是「能耗雙控」事件，受害股肯定就是 PCB 相關族群: 金像電 (2368-TW)、聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW)、欣興 (3037-TW)、台郡 (6269-TW)、南電 (8046-TW) 都是先跌再說，短線上對於大戶，這就是不確定因素，而台塑集團說「利大於弊」帶動塑化股華夏 (1305-TW) 、亞聚 (1308-TW) 、聯成 (1313-TW) 、台塑 (1301-TW) 、中石化 (1314-TW) 、國喬 (1312-TW) 大漲，盤面的結構資金轉換很快，代表大家都做很短，操作都不能用追的，很容易受傷！可參閱今日節目:https://youtu.be/v3twmyC5pBM

而今日尾盤 5 分鐘，指數偷拉近 60 點，漲勢虛虛的，還能持續嗎？永誠投顧徐照興分析師表示，目前美股道瓊、NASDAQ、費半日 KD 都還是黃金交叉，所以持續多頭，而台股，雖加權指數日 KD 也黃金交叉，但在成交量無法有效放大下，面臨季線反壓 17370 點，容易震盪。

電子：

矽智財的力旺 (3529-TW) 毛利率高達 100%，跟台積電調漲晶圓代工價格較無關係，今股價持續創歷史高，帶動愛普 (6531-TW) 同步走高，投信作價的智原 (3035-TW) 漲多回檔，今投信進出就會很重要，而高速傳輸：安格 (6684-TW)、 祥碩 (5269-TW)、創惟 (6104TW) 較為弱勢，而通嘉 (3588-TW) 卻逆勢拉尾盤，代表這裡有人在顧的股票，真的很重要。

而上週提醒的 PCB 上游電解銅箔：金居 (8358-TW) 、榮科 (4989-TW) 果真，震一震之後狂飆了，這裡買賣點很重要，同一檔股票，若買錯時機，目前可能還在等解套，就比較可惜。

來到 9 月份，先前大家都會炒「投信作帳」標的，筆者就提醒其實「投信」也會結帳喔，果不其然行情 9 月初回檔修正，而 9 月中下旬投信作帳股，果真大漲，而時近第 4 季，會有新族群出現，操作都不用追以漲多的個股，反而現階段可逢高開始慢慢調整持股。

今日雖然指數持續反彈，讀者也都知道我們看對了。

但我們卻高興不起來，原因其實很簡單，因為大部分只會做多的投資人，目前還差一點才會解套，其實這裡就是「區間盤」，不會爆漲，也不會暴跌，所以衝高要賣 (空)，壓回要補 (多)，操作要夠靈活，不要死多頭，或死空頭，會賺錢的股票，不論多空，都可賺錢！很多股票不會一次反彈到你的成本，所以要先到壓力區賣一部分，壓回再接，這樣多做幾趟價差，才能弭補損失！

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

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