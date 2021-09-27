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皇鼎插旗新北產業園區 將與台通合建A級廠辦大樓

鉅亨網記者張欽發 台北
皇鼎建設董事長劉信雄。(鉅亨網記者張欽發攝)
皇鼎建設董事長劉信雄。(鉅亨網記者張欽發攝)
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台通皇鼎廠辦新北

上市建商皇鼎建設 (5533-TW) 積極在新北獵地及執行合建開發案，今 (27) 日宣布，將與台通光電 (8011-TW) 及慶通公司在新北產業園區採合建分屋方式，興建 2 棟廠辦大樓，皇鼎對此合建預計投入 20.5 億元，將分回 45%。

皇鼎簽約此新北產業園區廠合建案，是由台通光電提供土地 1395.27 坪及慶通公司提供土地 1025.65 坪，共計 2420.92 坪，由皇鼎投入 20.5 億元資金，合作開發興建地上 11 層、地下 3 層 2 棟廠辦大樓，三方協議合建分配比例，土地所有權人 55%(台通光電 31.07%、慶通公司 23.93%)、建物出資興建人皇鼎建設 45%。

皇鼎主管指出，此新北產業園區的廠辦合建案，由於將申請經濟部工業區立體化容積獎勵，且因目前建材、工資仍在上漲，暫時無法提出明確未來推案金額及推案時間表。 

台通光電表示，合建土地位居新北產業園區，鄰近國道 1 號、台 65 線快速道路、新北快速道路，又有雙捷運新北產業園區站，交通及生活機能都相當便捷，台通光電將與慶通公司及皇鼎建設共同打造新北產業園區首棟 A 級廠辦大樓。

皇鼎今年來已銷售汐止「聯合科技中心 B 棟」部分樓層及「聯合科技中心 A 棟」全棟，計入帳逾 20 億元，加上以 18.5 億元售出新北汐止樟樹灣的富信飯店本館地產等，回流資金近 50 億元。近 1 個月來砸下超過 13 億元，分別在新莊及土城購置住宅區及工業區土地，也爲未來的推案儲備土地，今天又與台通光電簽下新北產業園區的合建案。

皇鼎目前仍有新北汐止保長坑工業區「富鼎科技大樓」11 樓的全新廠辦，及汐止南陽街的「環宇科技中心」部分樓層可供出售，台北市南港住宅案也將完工。

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