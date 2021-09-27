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蔡明彰觀點：中國大規模限電限產 最大赢家是原物料

鉅亨網新聞中心
蔡明彰觀點：中國大規模限電限產 最大赢家是原物料。(圖:shutterstock)
蔡明彰觀點：中國大規模限電限產 最大赢家是原物料。(圖:shutterstock)
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萬寶投顧蔡明彰台股

今天報告的主題是「中國大規模限電限產  最大赢家是原物料」。

萬寶投顧蔡明彰強調，為何近日中國大規模限電限產？江蘇、廣東、福建等九省上半年能耗強度不降反升，違反中央的碳中和政策，因而祭出史上最嚴格限電令，衝擊塑化、紡織、水泥、造紙、鋼鐵等高耗能產業，表面上限電產業是碳中和造成，可是選在這個大陸工業生產的旺季，對今年中國 GDP 成長有負面作用，因而有深層的原因，顯然是中美兩強的鬥法。

新冠疫情以來，美國已印鈔近 10 兆美元，相當德國、法國、義大利三國 GDP 總和，美國接種疫苗進度快，拉動需求，但另外兩大製造國印度、越南生產不順利，於是很多訂單回流中國。

中國上半年出口 18 兆人民幣，商品出口佔全球比例 16.2％，增幅 20 年之最，這本來是中國的大好機會，可是激起 2008 年金融海嘯後的美國 14 兆美元 QE 的慘痛教訓，美國印鈔票換取中國生產的商品，等到危機結束，美國減債縮表並升息，留給中國是通膨、產能過剩的經濟災難，預計聯準會最新的利率決策會議，很快美國將減少購債，中國嚴陣以待，限電限產的政策浮上檯面，中國暢旺的出口，背後其實相當尷尬。

中國以輕工業製造為主，雖訂單滿手，但利潤微薄，這次大宗商品暴漲，從原油、煤炭、鐵礦砂、銅、鋁到紙漿、棉紗、糧食無一不漲，真正賺到大牛的是原物料供應的國家，中國加工生產只賺到小雞。

以煤炭為例，今年來已大漲一倍，但中國生產的商品不可能漲價一倍，中國沒有大宗商品的定價權，所以訂單接越多卻做白工，甚至大宗商品及海運的大漲而虧錢做生意，可是中國出口企業接太多訂單而盲目擴充產能，一旦全球疫情明年緩和，國外恢復生產也將使國外訂單大量減少，屆時產能過剩及庫存跌價損失將重創中國經濟。

這次中國政府學乖了，強制限電限產，逼迫中國企業減少生產出口，並產業升級，捨棄低毛利率的訂單，對中國經濟是短空長多。

上周中國已開始限電，但對台股沒什麼影響，但現在限電涵蓋台商生產大本營的昆山、蘇州，即日起迄 9 月底停工，影響至少一星期。而中美之間鬥法將持續一段時間，在今年底前，大陸各地隨時又會限電限產，遭限電停工的台商未來幾個月的營收及獲利恐減少。

萬寶投顧蔡明彰強調，遭限電停工的台商股價多空怎麼走？最主要看該產業的供需，面板友達 (2409-TW) 在昆山有 6 代廠，但目前大小尺寸面板供過於求，產品處於跌價，所以限電給予面板廠趁機減產的藉口，不見得是壞事。面板雙虎友達、群創 (3481-TW) 自高點來腰斬，顯然已反映需求減少，如今再反映限電的供給減少，週一股價反而上漲。

昆山是台商 PCB 生產重鎮，目前 PCB 上下游需求暢旺，因而停電限產對台商是利空，週一銅箔基板的台光電 (2383-TW)、聯茂(6213-TW) 重挫，牽動 PCB 的金像電 (2368-TW) 及最當紅的 ABF 載版的欣興 (3037-TW)、南電(8046-TW)、景碩(3189-TW) 收黑，南亞 (1303-TW) 昆山銅箔廠也遭限電，但南亞還有其他的產品整體影響不大。

但同為生產銅箔的金居 (8358-TW) 週一大漲，因為金居的銅箔生產在雲林斗六，在中國僅設置貿易公司，未來有轉單效應，金居上半年 EPS 2.46 元，銅價上漲帶動銅箔加工，下半年英特爾伺服器新平台的高階銅箔產品出貨比重上升，全年 EPS 挑戰 6 元，可望改寫歷史新高。

萬寶投顧蔡明彰強調，中國限電限產最大贏家是原物料，中國電力 73％是火力發電，但原料動力煤漲不停，中國電廠目前虧本發電，但政府照顧民生，不輕易電價漲價，最好方法就是限電。

如此看來，電力產業上下游最大贏家是原料的煤炭，台股沒有煤炭股，間接相關是運送煤炭的散裝輪，印尼暴雨使供應中國的煤炭生產受阻，中國改向俄羅斯、南非採購，歐洲天然氣暴漲而增加煤炭發電替代需求，各國搶運煤炭，散裝輪運價第四季將再漲，裕民 (2606-TW)、中航(2612-TW)、台航(2617-TW)、四維航(5608-TW) 可留意。

週一大盤量能有限，無法支持航運、鋼鐵動能，原物料重心落在塑膠、紡織、造紙等，但中國限電影響許多原物料，類股呈現輪動，遲早會輪到航運、鋼鐵，不必追漲已大漲的原物料，可以守株待兔還沒漲到的其他原物料。
   大宗商品之母的原油漲勢凶猛，布蘭特已創下疫情以來新高 78 美元，如果今年冬天寒冷，將挑戰 2018 年高點 86 美元，油價大漲再加上中國限電，塑化原料一發不可收拾，PVC 創歷史天價。PVC 用於建築、民生、門窗、水管都用到，週一華夏 (1305-TW) 盤中漲停，台塑 (1301-TW) 也大漲，逼近今年高點 113 元。

為何造紙漲勢凶猛，限電限產只是其中一個原因，雙 11 對工業用紙需求旺，中國瓦楞紙 20 天漲價 4 次，不僅如此，家庭用紙也供給吃緊，美國好市多賣場祭出衛生紙限購令，於是刺激週一的華紙 (1905-TW)、正隆(1904-TW)、永豐餘(1907-TW) 攻上漲停。

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