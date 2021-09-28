連假過後主流易位 選誰？

中秋連假前資金有回流電子跡象，中秋連假後，台股雖然補跌，但中小型櫃買指數相對抗跌，高價 IC 股如矽力 - KY、信驊、祥碩、譜瑞、力旺維持強勢，若 Q4 成交量能不增，年底行情將由中小電子股接棒。觀察美股四大指數，以傳產金融為主要成分股的道瓊領跌破半年線，科技股指數那斯達克還在季線附近整理，晶片股指數費半最強守在季線以上，Delta 消退美國 Q3 企業獲利將成長，尤其 Q3 是電子旺季，電子這波拉回反而是機會，傳產股籌碼較不穩定，資金輪動非常快速，漲勢比較不連貫，而且要提防利多不漲，利空就重挫破底的風險，反觀電子股同樣股價拉回，但我看好的半導體產業鏈充其量是漲多後整理，最具指標如晶圓代工台積電、聯電、世界先進，雖然近期產業雜音多，半導體前景仍是長線看好，但部分產業第三季已是高峰，我認為中秋過後大盤不見得有太大變化，但主流可能落在網通、伺服器、車用電子等相關族群。

投信壓寶 Q4 旺季產業

CCL 族群台光電、聯茂、台燿受惠伺服器板升級，加上汽車電子比重提升帶動汽車板需求，聯茂 (6213-TW)8 月營收突破 30 億大關再創新高，今年全年 EPS 估 9~10 元，明年獲利上看 12~13 元，換算本益比 15 倍並不高，投信自 9 月開始布局，近日更加大買超力道，單月買進 6340 張，連假前股價已創波段新高來到 162 元，有機會挑戰歷史高點 170.5 元。先前專欄推介過的 CCL 股王台光電早在今年六月再創新高價來到 248.5 元，創高後仍維持強勢整理，8 月營收 36.8 億持續創高，隨著 Intel Whitley 平台滲透率提升，加上新平台 Eagle stream 將於明年問世，股價創高可期。8 月營收同樣創高的台燿，在投信回補下，股價也悄悄挑戰季線，同樣看好。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1456 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：新股王 4000 多元貴嗎？

◎封面故事：哪些邪惡股 中秋漲至雙十？

◎投資總舖師：作夢行情起跑，選誰？

◎台股照明燈：MCU 概念股 還會漲嗎？

◎五福臨門：鴻海，電動車快速起跑！