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貨櫃三雄退燒 陸「限電限產」下 這類股內藏玄機？

鉅亨網新聞中心
貨櫃三雄退燒 陸「限電限產」下 這類股內藏玄機？(圖:shutterstock)
貨櫃三雄退燒 陸「限電限產」下 這類股內藏玄機？(圖:shutterstock)
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萬寶投顧陳子榕台股

萬寶投顧陳子榕指出，歷經三年孟晚舟終於釋放返回中國大陸，這對疫情之後日益嚴峻的中美關係，似乎開啟了一個新的契機，不過這並沒有改變美國對華為的抵制，外界預期接下來的角力，包括氣候、關稅，將成為雙方攻防重點，勢必牽動未來投資市場變化。
 
最近受歐美氣候及大陸「能耗雙控」減產影響，國際 PVC、EVA 每噸報價衝至 1,420 美元、3,035 美元新高點，波段漲幅大增 14％、26％；EG 也因為原油上漲推升跟著漲了 4％，每噸報價衝破 700 美元大關，若漲勢持續將有助國內塑化族群進一步表現，包括台塑 (1301-TW)、華夏(1305-TW)、亞聚(1308-TW)、台聚(1304-TW)、南亞(1303-TW) 都可望受惠。
 
但對整個產業影響更鉅的恐怕還是晶片，原本外界預期下半年晶片缺口緩解，但顯然實際情況更嚴重，尤其車用晶片短缺已導致許多國際汽車大廠決定下半年減產，白宮只能再度邀請國際科技大廠共商對策。而英特爾在亞利桑那州的兩座新晶圓廠 Fab52/62 近期動土，三星也傳出將投資 170 億美元在德州興建第二座晶圓廠，預計導入閘極全環電晶體 (Gate-all-around，GAA) 技術，但新增的產能最快也都要等到 2024 年才能開出，半導體相關族群產線仍將吃緊。
 
半導體相關族群包括台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、辛耘(3583-TW)、漢磊(3707-TW)、捷敏 - KY(6525-TW) 未來營運十分樂觀。8/24 為大家推薦漢磊(3707-TW)，股價已上漲 21.5 元，漲幅 22％，近期漢磊股價再奔漲，將有機會挑戰歷史新高。
 
另外，銅箔基板 CCL 持續看好，雖有陸短期停產利空，但可望延期出貨。聯茂 (6213-TW)8 月營收 31.66 億元創歷史新高，上半年 EPS 達 4.51 元，下半年進入旺季，聯茂高頻高速材料出貨暢旺，加上產能陸續開出，營運將季季走高，全年 EPS 估 9.8 元，近期股價創歷史新高，9/16 為大家推薦後股價漲幅 20％，後續隨業績增長股價有機會先蹲後跳，相關個股還包括台燿 (6274-TW)、騰輝電子 - KY(6672-TW)、台光電 (2383-TW)，亦可多留意低檔布局點。請參考 9/16《中秋節前買氣縮 這類股可安心抱牢過中秋？》。

具業績展望的投信認養股，近日也可望掀起一波季底作帳行情，包括創意 (3443-TW)、合晶 (6182-TW)、景碩 (3189-TW)、金像電 (2368-TW)、欣銓 (3264-TW)、世界 (5347-TW)、奇鋐 (3017-TW)。
 
萬寶投顧陳子榕指出，雖然美國聯準會有可能於 11 月開始減債，明年也可能升息，但整體符合市場預期，美股不降反升，而觀察台股近兩個交易日多方上攻，順利回補恒大事件空方缺口，未來只要留意美元走勢和新台幣匯率，台股可望繼續驚驚漲。
 
奇鋐 (3017-TW) 為散熱模組廠，營收已連續 3 個月走揚，奇鋐產品多元化，涵蓋散熱模組、機殼、組裝、轉軸、鏡頭模組等，多應用於伺服器相關，下半年 Intel Whitely 新平台轉換，加上晶片缺料緩解，有望帶動出貨大幅提升，而伺服器產品營收占比也將由目前的 40％繼續向上成長，法人看好前景，自 9 月以來大幅加碼買進奇鋐逾 26,000 張。

辛耘 (3583-TW) 有自製設備、晶圓再生、設備代理三大業務，辛耘受惠三大產品線需求同步暢旺，營運表現亮眼，前八月營收為 28.24 億元，年增 35.93％，為同期次高，因應再生晶圓需求增加，辛耘擴大兩岸布局，台灣 12 吋再生晶圓年底前增加 2 萬片 / 月，大陸新廠年底前約 5～6 萬片產能開出，最大月產能將達 40 萬片，預估辛耘今年第三季營收有望寫新猷，全年營收、獲利皆可達雙位數成長。

華夏 (1305-TW) 因 PVC 本周報價續揚，站穩 1,420 美元(噸)，受惠印度雨季 9 月結束、下游庫存持續去化，推動 PVC 需求回溫，而中國大陸因 LG、天津大沽、聯成、齊魯石化安排歲修，使產能降低，加上煤炭緊缺，電石法 PVC 價格創近五年新高，支撐乙烯法 PVC 維持強勢格局。因 PVC 供需趨緊，推升華夏營運動能，看好第三季營運回升，有望較第二季明顯成長；估華夏今年 EPS 有望衝 5 元水準，將攀歷史新高。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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