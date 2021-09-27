〈美股盤前要聞〉市場關注Fed官員談話 美股期貨漲跌不一

美國今日將公布 8 月耐用品訂單。美眾院將就 3.5 兆美元預算支出計畫進行最終表決。多位 FOMC 票委將陸續發表談話，包括紐約 Fed 主席威廉斯、Fed 理事布蘭納德等人。美國 10 年期公債殖利率來到 1.487%。美股期貨週一 (27 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.20%，標普 500 期貨跌 0.11%，那斯達克 100 期貨跌 0.59%。

1. 輝瑞 CEO：一年內有望恢復正常生活

據報導，輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 在週日 (26 日) 表示，隨著疫苗接種的普及，人們有望在一年內恢復正常生活，並表示之後可能需要每年進行一次新冠肺炎疫苗接種。

Bourla 在接受採訪時說，他認為人們將能夠在一年之內恢復正常生活。不過，變種病毒不會就因此將銷聲匿跡，未來仍可能需要每年施打一次新冠肺炎疫苗。

Bourla 關於何時恢復正常生活的預測，與莫德納 (MRNA-US) 執行長 Stéphane Bancel 的預測一致。報導指出，Bancel 也曾表示，他認為隨著疫苗產量增加能確保全球的疫苗供應，有望在一年內恢復正常生活。

2. 中國全面封殺利空影響減弱 比特幣重返 44000 美元上方

比特幣在歷經上周末的動盪之後，周一 (27 日) 由低點回彈，升至 44000 美元上方。

上周受到中國全面封殺比特幣相關業務影響，比特幣價格周五晚後大舉下挫，至約 41000 美元。但在周末期間，它再由近期低點緩步回彈，重回 44000 美元之上。

據 Coindesk 報價，比特幣價格報 43,880.78 美元，24 小時上漲 2.03%。以太幣重回 3000 美元上方，報 3112.51 美元。其餘主要加密貨幣也上揚 3-7% 之間。

3. 馬斯克承諾將擴大中國投資

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在中國國家互聯網信息辦公室 (CAC) 主持的世界互聯網大會 (World Internet Conference) 中表示，該公司將會續擴大在中國的投資，並指出中國是全球數位化的領導者，是馬斯克本月來第二度高度讚揚中國。

在經歷了一系列負面新聞之後，馬斯克一直在努力挽救公司在中國的聲譽。先前該公司因隱私和召回爭議面臨中國監管機構的嚴格審查。

特斯拉在 8 月共銷售了 44,264 輛中國製造的電動車，其中有 31,379 輛出口，較 7 月份共銷售 32,968 輛中國產電動車和 6 月份的 33,155 輛有所增加。

4. 多家 iPhone 組裝廠將停工 5 日 彭博：供應鏈暫未見重大影響

受北京限電政策影響，幾家蘋果 (AAPL-US) 及特斯拉 (TSLA-US) 的重要供應商，均實施減產或停工，恐造成電子產品旺季期間，供應鏈面臨的風險加大。但有消息人士說，iPhone 供應鏈不會受到太大衝擊。

這一情況顯示，雖然中國多省實施大規模限電，北京可能正在將先進製造業，排除在這波受限行列之外。

知情人士表示，雖然 iPhone 供應鏈目前似乎有彈性，但蘋果主要供應商的高管，正在密切關注事態發展。

5. 谷歌削減雲端平台抽成 由 20% 降至 3%

有知情人士表示，Alphabet 旗下的谷歌 (GOOGL-US) 將削減第三方軟體商通過自家平台出售軟體時的收益抽成比率，由原先的 20% 降至 3%，來與微軟、亞馬遜等雲端巨頭競爭。

谷歌言人表示：「我們的目標是為合作夥伴提供業內最好的平台和最具競爭力的激勵措施。我們可以證實，Marketplace 的收費標準將出現改變，並且很快會分享更多內容。」

相較於早已就在雲端領域創收的微軟或亞馬遜，谷歌的雲端業務仍是虧本生意。在今年第二季的財報中，谷歌雲端業務營收為 46 億美元，但是卻出現 5.91 億美元的營運虧損，在整體營收 618.8 億美元的佔比僅 10%。