中國全面封殺利空影響減弱 比特幣重返44000美元上方

比特幣在歷經上周末的動盪之後，周一 (27 日) 由低點回彈，升至 44000 美元上方。

上周受到中國全面封殺比特幣相關業務影響，比特幣價格周五晚後大舉下挫，至約 41000 美元。但在周末期間，它再由近期低點緩步回彈，重回 44000 美元之上。

據 Coindesk 報價，截至台北時間 13:15，比特幣價格報 44183.7 美元，24 小時上漲 4.52%。以太幣幅達更達 10%，重回 3000 美元上方，報 3136 美元。其餘主要加密貨幣也上揚 3-7% 之間。

比特幣價格 (圖表取自 coindesk)

消息面部分，除了中國全面封殺比特幣相關業務之外，Twitter 將允許透過比特幣向內容創作者支付小費，即「打賞」功能，幫助比特幣由低點反彈。

Mudrex-A Global 加密交易平台執行長 Edul Patel 表示，周末通常交易相對清淡，有助於大訂單朝單一方向移動，圍繞中國禁止加密貨幣的影響正在減少，預計市場將轉往基本面。由於比特幣正在走強，其主導性也隨之提高，預計拉動其他主要加密貨幣上揚。

他表示，各國股市周一逐步開市之後，預計整個加密貨幣領域的波動性增加，他認為本周前景偏向樂觀。

德意志銀行發布報告認為，雖然最近出現價格波動，加密貨幣仍有望成為 21 世紀的「數位黃金」。

德銀分析師 Marion Laboure 指出，儘管比特幣仍將保持波動，但歷史上黃金價格也是如此，比特幣仍將是金融領域的重要資產。