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〈中國限電〉能耗雙控影響 華紙、正隆造紙價格喊漲

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
造紙示意圖。(鉅亨網資料照)
造紙示意圖。(鉅亨網資料照)
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能耗雙控限電造紙華紙正隆

近期中國持續強化「能耗雙控」政策，其中，蘇州及昆山兩地 26 日無預警限電停產，在原料成本及供應減量等利多支撐下，有望支撐高紙價。中國多家造紙業者已宣布調漲，台廠華紙 (1905-TW)、正隆 (1904-TW) 等也有望跟隨中國業者腳步上調產品價格。

台新投顧表示，永豐餘、榮成、正隆均有汽電共生設備，若政策不禁止自行發電，預計不會因為限電措施而讓產能停擺。

但台新投顧認為，紙器主要服務製造業成品運送，當其他製造業停工而讓出貨遞延，勢必影響紙器需求，所以造紙廠仍可能主動停機。同時，由於紙器體積大價格低的特性，讓非限電省分運送紙器到江蘇、浙江、廣東使用缺乏經濟效益。

影響程度方面，台新投顧指出，永豐餘中國營收佔 34%；榮成中國營收佔 80%；正隆中國營收佔 15%，這部分要持續觀察其對營運的影響。

產能若受到影響，在需求增加但供給減少情況下，預期報價易漲難跌，大陸紙廠的漲價潮已經開槍，包括玖龍紙業、山鷹紙業等大陸紙廠近日紛紛宣布漲價，帶動上中下游業者 (廢紙收購、原紙、紙板等) 全面調漲。台灣造紙業部分，據了解，華紙預計 10 月全面調漲產品價格 5-10%。正隆今年也擬在第 4 季進行今年第三次漲價。
 

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