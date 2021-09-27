〈中國限電〉TPCA：中國限電政策 再次考驗台灣PCB產業軟實力

為配合大陸政府執行「能耗雙控」的政策，自 9 月中下旬多個地方政府紛紛開始進行限制政策，強制高耗能企業停限產，其中台灣 PCB 廠商聚集的蘇州、昆山兩地即是重點限電地區之一。TPCA 調查，部分會員廠商表示，會以調度員工提早休十一長假或降載生產等方式因應。

此次大陸昆山及蘇州限電政策來的又快又急，TPCA(台灣電路板協會) 指出，對台灣電路板產業的影響除了短期的停產營收衝擊，類似這樣的限電政策是否會成常態，以及限電範圍是否會再擴大，值得持續關注。

TPCA 指出， 對於 10 月以後中國大陸各省的電力供給是否能穩定，將為 PCB 廠第四季的生產率埋下變數，廠商須及早做好準備。不過，從近年美中貿易、新冠肺炎疫情、限電政策以及近期相當火熱的淨零碳排議題，顯見現在任何一個單一事件都足以對產業產生巨大影響，未來企業如何進行風險策略管理、海內外產能配置、原物料供應來源的彈性，保持產業升級與分散布局的彈性，以避免大環境突如其來的變數，打亂企業成長的腳步。

TPCA 指出，依目前部分 PCB 廠商公開資訊顯示，這一波限電停產從 9 月 26 日開始至 9 月 30 日，緊接著是中國大陸的十一長假，約影響 7-10 天的工作日，由於目前正值歐美聖誕節、華人春節前的傳統生產旺季，對於廠商生產調配是一大考驗。依 TPCA 調查，部分會員廠商表示會以調度員工提早休十一長假或降載生產等方式因應，至於客戶部分，則會以持續溝通交期或透過他廠來做緊急的支援調度，以滿足客戶所需。

根據 TPCA 資料顯示，今年第二季台商在中國大陸 PCB 產業產品結構比重依序為 4 層以上多層板 37.3%、軟板 26.7%、HDI 板 19.1%、單雙面板 10.6%、IC 載板 5.1%，在這次限電事件中，各類型產品 PCB 廠商因工廠所在地與海內產能分布而有不同程度的影響，另還有原物料與化學品供應，如上游供應鏈同樣受到限電停產，將造成原料供應短暫失衡，也將影響板廠稼動。因此對於 10 月以後大陸各省的電力供給是否能穩定，將為 PCB 廠第四季的生產率埋下變數，廠商須及早做好準備。