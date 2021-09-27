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〈恒大危機〉恆大汽車終止科創板上市計劃 港股開盤價崩逾20%

鉅亨網編輯江泰傑
恆大汽車終止科創板上市計劃 港股開盤價崩逾20%(圖片:AFP)
恆大汽車終止科創板上市計劃 港股開盤價崩逾20%(圖片:AFP)
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恆大恒大汽車恆大汽車電動車

周日 (26 日) 晚間恆大汽車 (708-HK) 宣布已經終止在上海證券交易所科創板上市的計劃。恆大汽車公告十分簡短，只提到以人民幣股份發行新股的計劃「將不再繼續進行」。周一 (27 日) 恆大汽車港股開盤立即崩跌逾 20%。

恆大汽車無法在科創板上市，在缺乏金流之下，恐加速其倒閉的危機。早在 9 月 24 日恆大汽車就宣布因拖延支付貨款和工程款，已有部分專案停工，且員工工資等支付情況恐持續惡化。

恆大汽車表示仍在接觸不同的潛在戰略投資人。不過如果引進戰略投資或潛在資產出售在短期內沒有任何進展，將導致公司沒有現金，預計會影響公司日常運作。

恆大汽車前身是恆大健康產業集團，成立於 2015 年，是恆大集團 (3333-HK) 的子公司。而在恆大汽車 2020 年「改名」之初，已有評論稱「恆大汽車」是看上電動車的風潮而改名，是否能真正做出電動車則有疑慮。

截至目前，恆大汽車仍未有汽車量產。而今年 4 月在上海車展上恆大汽車展出的九款車型都用玻璃隔開，禁止媒體和消費者進入展示台內，引發外界質疑。
 
而恆大汽車的母公司恆大集團同樣深陷財務風暴，在母公司也可能面臨下市危機之下，沒有母公司的擔保，可以預期恆大汽車無法在科創板上市的結果。
 

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