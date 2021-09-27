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〈中國限電〉供給轉緊加劇漲勢 台塑、華夏受惠PVC漲價獲利蓄勢向上

鉅亨網記者林薏茹 台北
台塑董事長林健男。(鉅亨網資料照)
台塑董事長林健男。(鉅亨網資料照)
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台塑華夏PVC限電能耗

中國限電影響持續擴大，各地方政府陸續加碼限電，當地許多石化廠產能被迫減產，在市場供給轉緊下，加上先前美國颶風影響尚未緩解，PVC 等石化品價格連番飆漲，PVC 遠東區報價近一個月已大漲超過 1 成，推升台塑 (1301-TW)、華夏 (1305-TW) 等台廠營運蓄勢向上。

受到此次中國嚴格執行能耗雙控政策，各地方政府紛紛跟進限電，許多石化廠營運飽受衝擊；法人指出，塑化產業中，一貫化廠及輕油進料業者影響不大，主要將衝擊煤化工、MTO(天然氣甲醇烯烴製程) 及電石法製程廠商。

目前全球 PVC 生產方式主要為乙烯法、電石法，中國以外的國家大多用乙烯法，也就是以石油煉化產品來生產 PVC，電石法則是透過焦炭在電爐反應得到電石，以生產 PVC；由於中國油少煤多，因此高達 80% 的 PVC 是採用電石法，也是能耗較高的產品製程。

也因此，受到限電政策衝擊，許多電石法 PVC 供應商被迫停產，加上遠洋貨源不足，PVC 報價近一個月上漲 10.2%、來到每噸 1410 美元

反觀台塑 PVC 製程採取乙烯法，受能耗雙控衝擊相對較小；台塑董事長林健男表示，寧波廠配合當地政府政策，近一、兩天開始降載約 13%，將配合當地政府政策恢復原先產能生產。

不過，由於美國 PVC 廠受颶風的影響未明顯好轉，停車產能仍高達 5 成，且印度 9 月雨季結束後，下游庫存持續去化，帶動需求回溫，都在在推升 PVC 行情持續向上。

法人看好，在美國颶風影響未明顯好轉之際，中國限電政策更加劇 PVC 漲勢，產業行情上漲動能將延續至第四季，加上台塑在台灣、美國也都有產能，即便寧波廠降載生產，在 PVC 價格強勢上漲下，將連帶推升獲利成長動能，對台塑反而是利大於弊。

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