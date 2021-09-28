臉書收購案傳喜訊 併Kustomer獲英國CMA批准

臉書外傳斥資 10 億美元收購美客戶服務新創公司 Kustomer 的併購案，周一（27 日）已獲英國反壟斷機構批准，該機構表示併購案不會有削弱行業競爭的可能。

英國競爭與市場管理局（CMA）周一聲明表示，臉書與 Kustomer 的併購案不會損害英國市場競爭。CMA 先前從各方面對該筆交易進行調查，包括是否會增加臉書在線上投放廣告的數據優勢。

對於併購案獲 CMA 綠燈放行，臉書回應：「我們樂見 CMA 的決定，而這也意味著這筆交易有利市場競爭，未來將繼續保持與全球監管機構合作，好讓其他機構順利審查。」

不過除英國 CMA 外，歐洲執行委員會（European Commission）和美國監管機構也正在調查這筆交易，擔心若臉書順利買下 Kustomer，臉書可能會禁止競爭對手使用旗下 WhatsApp、Instagram 等這些對客戶關係管理（CRM）至關重要的應用程式。

臉書對小型公司的併購會引起各國監管機關如此大動作的審查，一部分原因是由於臉書收購 Instagram、WhatsApp、Messenger 等交易價值較低的公司，通常不會受到反壟斷審查，但卻有壟斷疑慮，因此監管機構才會放大審視臉書每筆併購交易。

此外，臉書傳以 4 億美元收購 GIF 動態圖公司 Giphy 的併購案，在上月遭 CMA 認為有壟斷市場之嫌恐危害市場競爭，正在對該案展開調查，最終結果將在 12 月出爐。

截稿前，臉書 (FB-US) 股價下跌 0.48%，每股暫報 351.26 美元。

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