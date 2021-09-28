〈貴金屬盤後〉黃金連2日收高 但前景仍不樂觀

週一 (27 日) 交易，黃金期貨價格溫和上漲，為連續第二日收高，係因公債殖利率上升，但自盤中高點回落。

投資者持續回應 Fed 發出的信號，即隨著美國經濟自新冠疫情中復甦，Fed 將削減每月購買公債和抵押貸款相關債券的規模。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示：「由於下行勢頭似乎放緩，黃金短期內可能會有所緩解，但更廣泛的前景並不樂觀。通膨是黃金典型的看漲理由，但這點目前卻很大程度上不利黃金，因為通膨會讓各國央行的刺激措施邁向退場。」

「就目前而言，較低的通膨率和更多的央行刺激措施似乎對黃金較有利。」

12 月交割的黃金期貨價格小漲 30 美分或 0.1%，收每盎司 1752 美元。

Kinesis Money 分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，「目前黃金看跌因素占主導地位，例如上週 Fed 的鷹派評論與升息預期。目前投資者似乎不太擔心中國房產巨頭恒大危機的骨牌效應風險。」

9 月交割的白銀期貨價格上漲 27 美分或 1.2%，收每盎司近 22.694 美元。

De Casa 表示，「白銀的反彈是在經歷了數週的下跌之後出現的，但到目前為止，並不適合代表價格的反轉。」

週一貴金屬交易對抗著上升的公債殖利率。10 年期美國公債殖利率上升至 1.475%，雖然已較盤中高點 1.513% 下降，但仍是自 7 月初以來最高水準。30 年期公債殖利率更是向上突破關鍵心理水準 2%。

公債殖利率上升不利於貴金屬 (如黃金和白銀)，因貴金屬不孳息，故而會削減買家興趣。

由於 Fed 預期將邁向縮表 (即削減購債規模)，因此公債承壓，推升與其負相關的公債殖利率。

然而，上週擾亂全球市場的恒大危機可能縮限了黃金和白銀的潛在下跌。報導指出，恒大約有 3000 億美元債務，上週未能支付到期的主要款項，後續又有債務將進一步屆期。

在恒大上週未能支付海外債券款項後，黃金獲得了一些支撐。恒大本週也有一些債務到期。AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 報告中寫道：「由於此事件相關的不確定性，投資者轉向黃金。」

Aslam 週一表示，就目前來說，黃金價格「與通膨形勢和 Fed 貨幣立場更加相關。」他預期金價會持續盤整，且有可能走向下行。

週一金價獲得溫和支撐，即使週一經濟數據顯示，美國 8 月耐久財訂單增加 1.8%，較《華爾街日報》調查的經濟學家預期的 0.6% 升幅還高。然而，該商務訂單的增長有些誇大，若不含交通運輸的訂單，升幅僅有 0.2%。

其他金屬商品

12 月交割的銅期貨價格上升近 0.1%，收近每磅 4.29 美元。

10 月交割的白金期貨價格上漲 0.2%，收每盎司 981.60 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格下跌 0.2%，收每磅 1947.70 美元。

Zaner 週一分析報告寫道：「9 月有利鈀金空頭陣營，因為宏觀經濟數據放緩、汽車產業晶片短缺的情形預計也會持續下去，以及中國經濟恐因改革措施而產生嚴重變化。然而，從技術角度來看，鈀金市場處於超賣狀態。最近的持倉報告顯示，投機和基金類別都出現了創新高的空單。」