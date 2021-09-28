 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈貴金屬盤後〉黃金連2日收高 但前景仍不樂觀

鉅亨網編譯許家華
〈貴金屬盤後〉黃金連2日收高 但前景仍不樂觀 (圖片:AFP)
〈貴金屬盤後〉黃金連2日收高 但前景仍不樂觀 (圖片:AFP)
Tag
黃金白銀貴金屬

週一 (27 日) 交易，黃金期貨價格溫和上漲，為連續第二日收高，係因公債殖利率上升，但自盤中高點回落。

投資者持續回應 Fed 發出的信號，即隨著美國經濟自新冠疫情中復甦，Fed 將削減每月購買公債和抵押貸款相關債券的規模。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示：「由於下行勢頭似乎放緩，黃金短期內可能會有所緩解，但更廣泛的前景並不樂觀。通膨是黃金典型的看漲理由，但這點目前卻很大程度上不利黃金，因為通膨會讓各國央行的刺激措施邁向退場。」

「就目前而言，較低的通膨率和更多的央行刺激措施似乎對黃金較有利。」

  • 12 月交割的黃金期貨價格小漲 30 美分或 0.1%，收每盎司 1752  美元

Kinesis Money 分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，「目前黃金看跌因素占主導地位，例如上週 Fed 的鷹派評論與升息預期。目前投資者似乎不太擔心中國房產巨頭恒大危機的骨牌效應風險。」

  • 9 月交割的白銀期貨價格上漲 27 美分或 1.2%，收每盎司近 22.694 美元

De Casa 表示，「白銀的反彈是在經歷了數週的下跌之後出現的，但到目前為止，並不適合代表價格的反轉。」

週一貴金屬交易對抗著上升的公債殖利率。10 年期美國公債殖利率上升至 1.475%，雖然已較盤中高點 1.513% 下降，但仍是自 7 月初以來最高水準。30 年期公債殖利率更是向上突破關鍵心理水準 2%。

公債殖利率上升不利於貴金屬 (如黃金和白銀)，因貴金屬不孳息，故而會削減買家興趣。

由於 Fed 預期將邁向縮表 (即削減購債規模)，因此公債承壓，推升與其負相關的公債殖利率。

然而，上週擾亂全球市場的恒大危機可能縮限了黃金和白銀的潛在下跌。報導指出，恒大約有 3000 億美元債務，上週未能支付到期的主要款項，後續又有債務將進一步屆期。

在恒大上週未能支付海外債券款項後，黃金獲得了一些支撐。恒大本週也有一些債務到期。AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 報告中寫道：「由於此事件相關的不確定性，投資者轉向黃金。」

Aslam 週一表示，就目前來說，黃金價格「與通膨形勢和 Fed 貨幣立場更加相關。」他預期金價會持續盤整，且有可能走向下行。

週一金價獲得溫和支撐，即使週一經濟數據顯示，美國 8 月耐久財訂單增加 1.8%，較《華爾街日報》調查的經濟學家預期的 0.6% 升幅還高。然而，該商務訂單的增長有些誇大，若不含交通運輸的訂單，升幅僅有 0.2%。

其他金屬商品
  • 12 月交割的銅期貨價格上升近 0.1%，收近每磅 4.29 美元
  • 10 月交割的白金期貨價格上漲 0.2%，收每盎司 981.60 美元
  • 12 月交割的鈀金期貨價格下跌 0.2%，收每磅 1947.70 美元

Zaner 週一分析報告寫道：「9 月有利鈀金空頭陣營，因為宏觀經濟數據放緩、汽車產業晶片短缺的情形預計也會持續下去，以及中國經濟恐因改革措施而產生嚴重變化。然而，從技術角度來看，鈀金市場處於超賣狀態。最近的持倉報告顯示，投機和基金類別都出現了創新高的空單。」

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞