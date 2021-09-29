〈貴金屬盤後〉殖利率、美元走強 黃金觸及7週低點

週二 (28 日) 交易，受美國公債殖利率穩定上升與美元走強拖累，黃金期貨價格收在 7 週來最低價位。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 14.5 美元或 0.8%，收每盎司 1737.50 美元。

FactSet 數據顯示，此為交易最活躍的期金自 8 月 10 日以來最低收盤價。週一公債殖利率也上漲，但黃金僅下跌 0.1% 不到。

然而，由於預期貨幣政策收緊，週二 10 年期公債殖利率升至 1.5% 以上，且美元 ICE 指數上升 0.4%，令大宗商品屈服。

高階投資分析師 Marios Hadjikyriacos 研究報告指出：「黃金的表現已經好到令人意外，但在實際利率上升和美元走強的環境下，黃金不太可能毫髮無損。」

公債殖利率上升不利於貴金屬 (如黃金和白銀)，因貴金屬不孳息，故而會削減買家興趣。

美國諮商會公布，9 月份美國消費者信心指數自前月修正後的 115.2 下降至 109.3，觸及 7 個月來最低。該數據公布後，黃金期貨價確實弭平一些稍早跌幅。

黃金通訊 Zane 分析師 Peter Grant 表示，鑑於殖利率和美元走強，但金交易價格仍遠低於今年稍早觸及的低點，部分原因可能是「與迫在眉睫的債務上限危機相關的避險資金流，且債務上限議題耽擱越久，市場可能就會更加動蕩。」

美政府正努力提高聯邦借款限額或債務上限，若未能成功推升債務上限，恐擾亂市場並推高金價。

「在這種情況下，Fed 開始削減購債規模的可能性越來越低。不確定性上升，且 Fed 更加溫和，兩相結合將引發對黃金的買盤興趣。」Grant 說。

然而，週二美股的疲弱卻沒有提供黃金多大支撐力。Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 每日報告指出：「黃金避險多頭再次感到挫敗，因為股市上的避險態度卻沒有對黃金市場提供價格支撐。」

貴金屬投資者還權衡了 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的評論。他週二在參議院銀行委員會 (SBC) 前表示，通膨激增背後的供應端瓶頸「更加惡化了」。

其他金屬商品

12 月交割的白銀期貨價格下跌 23 美分或 1%，收每盎司近 22.467 美元。

12 月交割的銅期貨價格下跌 1%，收近每磅 4.247 美元。

1 月交割的白金期貨價格下跌 1.6%，收每盎司 961.90 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格下跌 4.8%，收每磅 1854.20 美元。

美銀全球研究部週二公布的分析報指出，鉑族金屬是「最受汽車行業影響的大宗商品之一。汽車產業最初受新冠疫情衝擊，最近又因為晶片短缺而減產。」