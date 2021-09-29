 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈貴金屬盤後〉殖利率、美元走強 黃金觸及7週低點

鉅亨網編譯許家華
〈貴金屬盤後〉殖利率、美元走強 黃金觸及7週低點 (圖片:AFP)
〈貴金屬盤後〉殖利率、美元走強 黃金觸及7週低點 (圖片:AFP)
Tag
黃金白銀貴金屬

週二 (28 日) 交易，受美國公債殖利率穩定上升與美元走強拖累，黃金期貨價格收在 7 週來最低價位。

  • 12 月交割的黃金期貨價格下跌 14.5 美元或 0.8%，收每盎司 1737.50 美元

FactSet 數據顯示，此為交易最活躍的期金自 8 月 10 日以來最低收盤價。週一公債殖利率也上漲，但黃金僅下跌 0.1% 不到。

然而，由於預期貨幣政策收緊，週二 10 年期公債殖利率升至 1.5% 以上，且美元 ICE 指數上升 0.4%，令大宗商品屈服。

高階投資分析師 Marios Hadjikyriacos 研究報告指出：「黃金的表現已經好到令人意外，但在實際利率上升和美元走強的環境下，黃金不太可能毫髮無損。」

公債殖利率上升不利於貴金屬 (如黃金和白銀)，因貴金屬不孳息，故而會削減買家興趣。

美國諮商會公布，9 月份美國消費者信心指數自前月修正後的 115.2 下降至 109.3，觸及 7 個月來最低。該數據公布後，黃金期貨價確實弭平一些稍早跌幅。

黃金通訊 Zane 分析師 Peter Grant 表示，鑑於殖利率和美元走強，但金交易價格仍遠低於今年稍早觸及的低點，部分原因可能是「與迫在眉睫的債務上限危機相關的避險資金流，且債務上限議題耽擱越久，市場可能就會更加動蕩。」

美政府正努力提高聯邦借款限額或債務上限，若未能成功推升債務上限，恐擾亂市場並推高金價。

「在這種情況下，Fed 開始削減購債規模的可能性越來越低。不確定性上升，且 Fed 更加溫和，兩相結合將引發對黃金的買盤興趣。」Grant 說。

然而，週二美股的疲弱卻沒有提供黃金多大支撐力。Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 每日報告指出：「黃金避險多頭再次感到挫敗，因為股市上的避險態度卻沒有對黃金市場提供價格支撐。」

貴金屬投資者還權衡了 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的評論。他週二在參議院銀行委員會 (SBC) 前表示，通膨激增背後的供應端瓶頸「更加惡化了」。

其他金屬商品
  • 12 月交割的白銀期貨價格下跌 23 美分或 1%，收每盎司近 22.467 美元
  • 12 月交割的銅期貨價格下跌 1%，收近每磅 4.247 美元
  • 1 月交割的白金期貨價格下跌 1.6%，收每盎司 961.90 美元
  • 12 月交割的鈀金期貨價格下跌 4.8%，收每磅 1854.20 美元

美銀全球研究部週二公布的分析報指出，鉑族金屬是「最受汽車行業影響的大宗商品之一。汽車產業最初受新冠疫情衝擊，最近又因為晶片短缺而減產。」

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞