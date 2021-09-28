巴西開出第二槍！iPhone13不附充電器 蘋果再遭重罰

週一 (27 日) 巴西政府將再度對蘋果處以重罰，原因是 iPhone 13 系列沒有提供充電器。

蘋果 (AAPL-US) 去年推出支援 5G 的 iPhone 12 系列，不再隨盒附贈充電器和有線耳機 EarPods，認為這是為了推廣友善地球的環保措施，巴西消費者保護監管機構 Procon-SP 今年 3 月對蘋果處以近 200 萬美元的罰款。

蘋果不再隨盒附贈充電器違反巴西的《消費者保護法》 (圖片：蘋果)

蘋果做法違反巴西的《消費者保護法》，並對其懲處 1055 萬雷亞爾 (約 192 萬美元) 的罰款，但蘋果並未改變做法。

蘋果當時表示大多數客戶已經有備用的充電器，不需要在盒子裡再提供一個，並重申基於環保，這一做法將減少碳排放與稀土金屬的使用。

蘋果今年推出了 iPhone 13 再度不附充電器 (圖片：AFP)

蘋果今年推出了 iPhone 13 再度延續這個做法，引發巴西政府關注。

由於巴西政府今年 3 月開出的約 192 萬美元罰款是巴西法律罰款上限，即在罰款後 6 個月內不能再次適用，故巴西打算再次對蘋果處以重罰。

Procon-SP 執行董事 Fernando Capez 稱：「消費者已經有了這樣的期望，他將在智慧手機的同時收到充電器。打破這種慣例也可能意味著不合理的價格上漲。例如，企業出售帶有 X 充電器的設備。然後你只賣 X 版本的設備，這意味著該公司變相漲價。」

法國也出現類似情況，當地法規明訂，手機必須附有「免持配件」，否則不能出貨，導致蘋果投降，法國販售的 iPhone 12 系列仍隨附耳機，為全球罕見的情況。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.23%，暫報每股 145.12 美元。