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布蘭特原油亞洲盤突破80美元 全球能源荒撼動市場

鉅亨網編譯余曉惠
布蘭特原油亞洲盤突破80美元 全球能源荒撼動市場 (圖:AFP)
布蘭特原油亞洲盤突破80美元 全球能源荒撼動市場 (圖:AFP)
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原油布蘭特Brent西德州WTI能源中國限電產業供電

布蘭特原油期貨周二 (28 日) 亞洲盤站上每桶 80 美元，跡象顯示全球能源吃緊，市場供不應求且庫存減少。

布蘭特原油期貨盤中漲 0.98% 至每桶 80.31 美元，是連續第六個交易日上漲，並漲到 2018 年 10 月以來最高價。西德州中質原油 (WTI) 也延續漲勢，上揚 1.05% 至每桶 76.24 美元

投銀和交易員近來紛紛調高油價預測，投資人擔心能源業對化石燃料投資不足，導致供給受限。

今年以來油價大漲，反映疫苗大規模接種助長能源需求，美國庫存下降，此外由於天然氣價格大漲，使許多投資人看好使用者將尋找替代選項，進而帶動油價上揚。

布蘭特原油期貨一年來價格走勢。來源:Bloomberg
布蘭特原油期貨一年來價格走勢。來源: Bloomberg

JTD 能源服務公司首席策略師 John Driscoll 說：「看起來油價漲勢還能延續。基本面具有充分理由，加上需求正在復甦，逆價差擴大。我沒看到任何價格觸頂的理由。」

澳洲聯邦銀行分析師 Vivek Dhar 預測，在高天然氣價格驅動下，原油需求可能增加每日 50 萬桶，這代表市場供給將更為緊縮，因為石油輸出國家組織與盟友 (OPEC+) 目前僅以保守的腳步逐漸增產。

高盛集團本周稍早表示，原油庫存減少幅度「創史上最大」，OPEC + 無力恢復市場平衡，「這樣的供給缺口未來幾個月都無法逆轉，因為 OPEC 缺乏增產的意願和能力。」

英國石油 (BP) 新加坡總裁 Eugene Leong 預測，全球石油消費量將在 2022 年第 3 季回到疫情前水準，平均每日增加 380 萬桶。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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