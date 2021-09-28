日立溢價12.8%併購 永大直奔漲停逾3萬張委買高掛

電梯大廠永大 (1507-TW) 董事會決議通過與大股東日立進行股份轉換案，永大獲日立以每股 65.1 元為對價，取得全數股權，溢價 12.8%，今 (28) 日股價跳空漲停 63.4 元，創 5 個月多新高，委買高掛逾 3 萬張。

永大考量公司長遠發展與布局全球化市場，決議與日立進行股份轉換案，預計今年 11 月 16 日股東臨時會通過後，永大將私有化，最快明年初下市。

永大表示，成立初期就與日立合作，至今已超過半世紀，成為日立集團一員後，永大將能活用日立集團智慧電梯、遠端控制及高速電梯的技術，結合雲端數位應用，加強產品及提升電梯遠端維修服務。

永大 2018 年爆發家族經營權之爭後，各勢力引進寶佳和日立集團，雙方角力不斷，去年底日立持續收購永大過半股權，並發動股臨會解任寶佳支持的獨董陳世洋，日立也正式接掌永大並派長島真接任董事長。

日立拿下永大經營權後，看好永大中國與日立中國未來有機會策略合作，將強化集團產品線，且產能稼動率攀升，今年出貨量維持雙位數成長，並在中國站上市占龍頭寶座。

此外，日立與永大也可望在高速物聯網電梯進行整合，永大在高速電梯技術發展上，與三菱電梯仍有差距，日立期望未來透過集團導入新技術，讓永大發展更好。