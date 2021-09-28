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明年全球筆電出貨約2.3億台 台五大代工廠續拿逾8成市占

鉅亨網記者劉韋廷 台北
明年全球筆電出貨達約2.3億台，台五大代工廠續拿逾8成市占。(圖:AFP)
明年全球筆電出貨達約2.3億台，台五大代工廠續拿逾8成市占。(圖:AFP)
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MIC資策會筆電桌機廣達仁寶緯創英業達和碩Arm英特爾

資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (28) 日舉辦線上研討會，展望今年，MIC 表示，筆電受惠疫後新常態生活帶動，估全年出貨將達 2.38 億台、年增 18.6%，明年在需求延續下，也可望維持 2.3 億台高檔，主力代工廠則續由廣達 (2382-TW)、仁寶(2324-TW) 等台五大廠商拿下逾 8 成市占。

MIC 表示，疫後新常態將使全球筆電維持高原需求，縱使教育標案收斂、各國陸續解封導致宅經濟商機降溫，但企業回歸辦公室也刺激商用換機潮，有利筆電需求維持高檔，也認為明年 Chromebook、電競筆電仍是品牌廠重點布局方向。

受惠宅經濟帶動下，台廠廣達、仁寶、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 等主力代工廠，今年全年筆電出貨量可望達 1.9 億台、年增 17%，合計拿下全球 80.5% 市占，明年則受 Chromebook 市場趨緩，估出貨下滑至 1.86 億台，市占則站穩 8 成，達 80.3%。

展望未來，MIC 認為，受上游晶圓產能擴充緩慢，加上手機、車用等旺季產能排擠效應影響，筆電長短料狀況將延續至明年，此外在蘋果改用自家處理器、Arm 架構強進下，預期明年英特爾 (INTC-US) 筆電 CPU 市占率將首度跌破七成，最後則是面板廠擴大 OLED 筆電面板廠生產，估將帶動 OLED 滲透率提升。

桌機方面，MIC 預期，今年全球出貨將達 8090 萬台、年增 0.6%，其中 AIO PC、電競桌機在疫情期間逆勢成長，展望明年，隨著各國疫苗覆蓋率提升、陸續解封，企業回歸辦公室將帶動以商用市場為重的桌機需求，估明年全球桌機出貨達約 7915 萬台。

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