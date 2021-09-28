雲品攜寶元紀合作新品牌明年2月營運 估貢獻逾億元營收

雲品 (2748-TW) 今 (28) 日宣布，與寶元紀合作規劃的宴會事業全新品牌命名為「蘭克斯特」(Lancaster House)，明 (2022) 年 2 月正式營運，即日起以君品 Collection 平台進行接單，桌價訂在 19990 至 45800 元，挑戰台中宴會桌價的新高價位，預估貢獻年營業額超過億元。

雲品說明，蘭克斯特占地 1674 坪，總桌數規劃為 88 桌，鎖定中台灣的高端餐飲客群，主打做一日莊園的主人，場地不拆分銷售，同一時段僅有單一場次的獨立宴會，銷售價格落在每桌 19900-45800 元 (須加 1 成服務費)，預計將成為台中最受矚目的宴會物業。

雲品總經理丁原偉表示，去年宴會市場因疫情面臨到巨大變革，但君品 Collection 首創國內辦理線上婚宴的先例，是全球極少數在疫情期間仍有獲利的宴會事業，希望能在大環境的變動中，透過新據點穩健提升宴會市占率。

蘭克斯特位於台中市崇德路和崇德五路交叉口，地段三面臨路，耗資上億元全新打造，以英式貴族莊園為設計理念，並引進君品酒店米其林三星服務團隊和廚藝團隊世界級的頂級服務。