台塑集團力抗賣壓 台股斷「電」跌132點收17181點失守10日線

受中國限電政策影響，台股今 (28) 日電子股表現委靡不振，晶圓雙雄跌逾 1%，航運股也賣壓沉重，不過，塑化、油燃題材成為多頭指標，台塑集團扮演撐盤要角，但終場指數仍下跌 132.33 點，收在 17181.44 點，失守 10 日線，成交值萎縮至 2551.95 億元。

晶圓代工龍頭台積電失守 600 元關卡，一路在盤下震盪，最低跌至 592 元，終場下挫 1.3%，收在 594 元；聯電、台達電、國巨、日月光投控、聯詠、瑞昱等，股價約下跌 1-3%，主要電子權值股賣壓沉重。

高價股同樣一片綠油油，譜瑞 - KY 終場重挫逾 6%，富邦媒因大股東賣股持續下挫逾 7%，收 1635 元，而信驊、大立光、力旺、祥碩等千金股，也都遭到調節震盪走跌，旭隼最後一盤獲買盤支撐，股價急拉翻紅收 1655 元。

塑膠類股仍為盤面多頭指標，受到中國限電影響，多家中國 EVA 廠供給更為嚴峻，台廠喜迎轉單潮，台聚今天獲買盤青睞，站上 40 元關卡，漲幅近 4%；不過，亞聚漲多拉回，終場翻黑下挫近 1%；台塑則上漲逾 2%，扮演撐盤領頭羊。

此外，布蘭特原油期貨周二亞洲盤站上每桶 80 美元，震驚市場，顯示能源供給趨吃緊，因此帶動油電燃氣類股走高，其中，國內龍頭廠台塑化也上漲近 3%，欣天然更是直奔漲停。

中國當局施行一系列遏制碳排放措施，綠能能源之一的太陽能族群，因而重回多頭懷抱，市場看好兩岸太陽能廠可望加速建置，太極今天一度亮燈漲停，國碩、碩禾、元晶、茂迪、聯合再生、達能等分別上漲 2-4% 不等。

隨著本土疫情趨穩，市場預期餐飲業可望進一步鬆綁，加上第四季為聚餐旺季，五倍券即將上路，吸引資金提前進場押寶餐飲股，王品、美食 - KY、六角今天均大漲逾半根停板，買氣暢旺，漢來美食、安心、雅茗 - KY 同樣在盤上表現。其他解封概念股包括晶華、雲品、大略 - KY、新天地等，均獲買盤青睞。