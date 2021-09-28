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〈中國限電〉中國限電EVA掀轉單潮 台聚證實客戶需求大增

鉅亨網記者林薏茹 台北
太陽能裝機量增EVA價飆漲 台聚證實客戶提貨需求增加。(圖：AFP)
太陽能裝機量增EVA價飆漲 台聚證實客戶提貨需求增加。(圖：AFP)
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台聚太陽能EVA限電

在中國太陽能廠全年裝機量仍遠低於目標下，EVA (乙烯醋酸乙烯共聚物) 需求大爆發，但中國祭出限電政策，多家中國 EVA 廠供給更為嚴峻，台廠喜迎轉單潮，台聚 (1304-TW) 總經理王克舜 今 (28) 日證實，客戶上門詢問度大增，提貨需求明顯增加。

中國碳中和政策加速太陽能裝機進度，推升 EVA 需求大增，中國太陽能上半年裝機量僅 13GW，遠低於全年目標 50GW，政策推動下，中國太陽能廠又有不受限電政策優勢，下半年裝機腳步勢必加快，

但歐洲 EVA 大廠 Versalis 德國廠因故交貨不及，供給吃緊；王克舜指出，在中國限電影響 EVA 原料 VAM 產出下，產業供給更吃緊。

從中國境內 EVA 報價來看，9 月上旬已調高至每噸人民幣 2.56 萬元，近期報價更來到人民幣 3.17 萬元，不到一個月漲幅超過 2 成；遠東區 EVA 報價 9 月上旬來到每噸 2550 美元，近期則已衝破 3000 美元大關，漲勢凌厲。

今年第一季 EVA 價格與產品利差來到 10 年來最佳，第二季中下旬漲勢暫歇，維持 2500 美元左右，7 月起太陽能裝機量大幅成長，加上美國遭颶風艾達襲擊，9 月上旬 EVA 價格再度往上。

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