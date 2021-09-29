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〈台股盤前〉美股重挫拖累短線難止跌 恐回測上周低點

鉅亨網記者彭昱文 台北
〈台股盤前〉美股重挫拖累短線難止跌 恐回測上周低點。(鉅亨網資料照)
〈台股盤前〉美股重挫拖累短線難止跌 恐回測上周低點。(鉅亨網資料照)
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台股美股ADR

美股四大指數周二 (28 日) 跳水大跌，台股 ADR、台指期夜盤也跟著重挫，法人認為，在美股走弱，加上中國限電政策不確定因素尚未淡化，台股短線恐難止跌回穩，將回測上周、中秋節連假後的低點 16838.58 點。

十年期美債殖利率突破 1.5%，加上聯邦政府債務上限僵局難解，美國正面臨史上首度債務違約，美股周二大跌，道瓊下跌 569.38 點或 1.63%、那指跌 423.29 點或 2.83%、費半也重挫 131.1 點或 3.8%、標普也跌 90.48 點或 2.04%。

台股 ADR 來看，台積電 ADR 跌 3.66%，較台北股市溢價率收斂至 4.5%、聯電 ADR 也跌 3.11%、日月光 ADR 更是重挫 5.01%。

台股昨日下跌 132.33 點收 17181.44 點，驚險守住半年線，但在美股以及台積電 ADR 重挫下，台指期夜盤重挫 283 點或 1.65%，來到 16887 點，台股短線難止跌。

市場消息方面，鴻海攜手轉投資碩禾 (3691-TW)、榮炭 (6555-TE)，與中鋼 (2002-TW) 集團旗下中碳 (1723-TW) 簽署材料開發合作備忘錄，鴻海表示，隨著相關電池關鍵材料、技術到位，將持續衝刺磷酸鋰鐵電池製造，預計 2023 年推出首款電動巴士車用動力電池，搶攻全球電動商用車市場。

記憶體大廠美光 (MU-US) 周二 (28 日) 發布 2021 會計年度第四季營收與 2022 年度第一季財測，儘管財報表現優異，然而由於筆電需求出現放緩跡象，財測遠低於市場預期，盤後重挫。

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